Da se Metlika ne bo (za)dušila v prometu

18.11.2022 | 13:00

Trak so slovesno prerezali Anton Šoštarič, sekretar v kabinetu na Ministrstvu za notranje zadeve, Bojan Tičar, direktor Direkcije za infrastrukturo, župan, Darko Zevnik in predsednica Mestne skupnosti Metlika, Alenka Tomašič. (Fotografije: Občina Metlika)

Metlika - Na začetku nove ceste v Križevsko vas, ob regionalni cesti Metlika - Podzemelj, v neposredni bližini DSO Metlika - enote za demenco, so te dni uradno predali namenu novo cestno povezavo do Križevske vasi in rekonstruirano regionalno cesto Metlika – Podzemelj od Primostka do Grma, novo zgrajen pločnik na Primostku in dva para avtobusnih postajališč na Primostku in Otoku.

V zadnjih letih se je Metlika soočala s prometnimi zastoji v poletnih mesecih in v času praznikov, ki so, kot so v sporočilu za javnost zapisali na občini, poslabševali prometno varnostno situacijo na celotnem cestnem omrežju državnih in lokalnih cest. Prometni zamaški so onemogočali dostop do stanovanjskih objektov lokalnemu prebivalstvu in učinkovito opravljanje nalog policije pri nadzoru državne meje in preprečevanju nedovoljenih prehodov meje. Razmere so bile najbolj nevzdržne ravno za prebivalce obmejne Križevske vasi, ki je bila v času prometne blokade Metlike praktično odrezana od mesta in s tem zdravstvenih ter drugih v današnjem času nujno potrebnih storitev.

V iskanju rešitev so stopili skupaj Ministrstvo za notranje zadeve, Direkcija za infrastrukturo in Občina Metlika, pomembno vlogo je odigrala tudi Mestna skupnost Metlika, ki je opozarjala na stiske prebivalcev Križevske vasi in Metličanov. Na občini poudarjajo, da so tudi vsi lastniki zemljišč ob novo zgrajeni cesti s svojim sodelovanjem pripomogli k njeni hitrejši izgradnji.

Do Križevske vasi je bila tako letos zgrajena asfaltirana cesta v dolžini 675 m in širine 4 m, odvodnjavanje padavinskih vod z vozišča in priključkov z ustreznimi navezavami. Vrednost gradbenih del bo znašala okoli 230.000 evrov, od tega bo Občina zagotovila 33,33 %, razliko pa Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za infrastrukturo. Dela sta izvajala Kop Brežice d.d. in Komunala Metlika, d. o. o.

Hkrati so namenu predali tudi rekonstruirano regionalno cesto Metlika - Podzemelj od Primostka do Grma, novo zgrajen pločnik na Primostku in dva para avtobusnih postajališč na Primostku in Otoku. Projekt sta financirali Direkcija za infrastrukturo in Občina Metlika. Dela so potekala od lanskega oktobra do letošnjega julija, izvedlo pa jih je podjetje CGP, s partnerjem Trgograd. Vrednost gradbenih del je ocenjena na cca. 1,8 milijona evrov.

M. K.

Galerija