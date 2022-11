Rešitev nakazal kovid: Učilnica na prostem

18.11.2022 | 11:20

Foto: OŠ Vavta vas

Vavta vas - Učitelji OŠ Vavta vas so v zadnjih dveh letih zaradi posebnih kovidnih ukrepov veliko pouka izvajali zunaj šolskih učilnic. Zato je skupina staršev na pobudo učiteljic Petre Bukovec in Metke Starešinič predlagala, da se uredi učilnica na prostem z vrtnimi utami s streho. Projekt so prijavili na razpis za participativni proračun Občine Straža in bili uspešni, saj je bil predlog izbran in podprt s strani občine in občanov.

V sredo so učilnico na prostem predali namenu. Učenci so, kot sporočajo iz šole, slovesnost popestrili s kratkim kulturnim programom, prisluhnili pa so tudi nagovoru župana Dušana Krštinca ter ravnateljici Sabini Erjavec. Učencem sta zaželela prijetno počutje ter poudarila pomembnost umestitve učilnice v prostor tako za šolarje, kot tudi za ostale generacije, saj je ta že pritegnila mimoidoče, ki preživljajo prosti čas v športnem parku ob šoli.

Pri izvajanju pouka na prostem lahko učenci izkusijo različne oblike učenja v naravnem okolju, pri tem pa, kot navajajo učitelji, izboljšujejo ročne spretnosti, iznajdljivost, koordinacijo, skrb in spoštovanje do narave, si pri tem pomagajo in na tak način izboljšujejo medsebojne odnose. Pri pouku v naravi razvijajo tudi pomembne kompetence, kot so organizirano sodelovanje, strpnost, iskanje drugačnih rešitev, razvijanje delovnih navad in vztrajnosti.

''Zavedamo se, da moramo vsi odgovorno spoštovati skupno dobro, zato bomo našo učilnico na prostem uporabljali spoštljivo, da bo dolgo služila svojemu namenu,'' ob tem obljubljajo v OŠ Vavta vas.

M. K.