Po poplavah čakajo na pomoč države, te še ni na vidiku; bodo upoštevali podražitve?

18.11.2022 | 12:15

Septembrski prizori (Foto: arhiv; FB Občina Osilnica)

Kostel/Osilnica - V občinah Osilnica in Kostel so za prvo silo odpravili posledice poplav, ki so jih prizadele sredi in konec septembra, a glavnina sanacije je še pred njimi. Pri tem pa oba župana opozarjata, da brez pomoči države ne bo šlo. Te za zdaj ni na vidiku, saj v občinah čakajo državno komisijo, ki bo preverila ocenjevanje škode.

Po besedah županje Osilnice Alenke Kovač trenutno izvajajo predvsem nujna sanacijska dela, predvsem tista, ki so povezana z državno infrastrukturo. Gre za sanacijo vodotokov in državno cesto od Kočevja do Osilnice na Strmi rebri (pri Podvrhu), kjer gradijo oporni zid in kjer je še vedno odprt le en pas.

Težava pa je sanacija, ki bi jo morala izvesti občina, saj je ne more začeti izvajati, dokler si škode ne ogleda državna komisija. Po besedah županje morajo tako z obnovo čakati. Gre sicer predvsem za obnovo občinskih cest, odkritih vodovodnih cevi in kanalizacije ter poplavljenih hiš.

Županja pa ob tem opozarja na še eno težavo, namreč na veliko verjetnost, da jim bo država povrnila le del stroškov, ki jih bodo dejansko imeli s sanacijo. Merila, po katerih škodo ocenjuje država, so namreč stara več let in ne upoštevajo podražitev, do katerih je prišlo v zadnjih mesecih, pravi. Ob tem dodaja, da občina sama ne bo zmogla financirati sanacije.

Podobno ocenjuje župan Kostela Ivan Črnkovič. "V občini smo glede na trenutne cene, ki vladajo na trgu, in ob pomoči potencialnih izvajalcev, škodo ocenili na okoli 3,5 milijona evrov. Po merilih, ki nam ji je za oceno škode poslala država, pa bi škoda znašala le 1,2 milijona evrov," pravi.

Ob tem dodatno opozarja na izkušnje nekaterih drugih, ki jim je država povrnila le 30 odstotkov škode, ki je bila ocenjena po njenih merilih. To bi pomenilo, da bi v tem primeru dobili le nekaj več kot 300.000 evrov. "S tem pa ne bomo mogli narediti nič," je dodal župan.

Podatka o tem, kdaj bo škodo prišla pregledat in ocenit državna komisija, v Osilnici in Kostelu nimajo. "Rekli so nam, da so postopki kar dolgi in da se lahko na izplačilo čaka tudi do pol leta," je povedala Kovačeva.

Podobno kot v Osilnici so sicer tudi Kostelu za zdaj opravili le nujna sanacijska dela, medtem ko za preostalo čakajo na pomoč države. Najhuje je v vaseh Spodnji, Srednji in Zgornji Potok. Tam ljudje še vedno ne morejo z avtomobilom do svojih nepremičnin, saj je potok odnesel mostove, ki še niso sanirani. Tudi drugje v občini je veliko odtrganih cest, zaradi česar se morajo prebivalci marsikje voziti po bankinah ali mimo ceste, da lahko pridejo hiš, še opozarja Črnkovič.

STA; M. K.