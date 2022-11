Poseben dan za vasi Hrib pri Hinjah in Hinje

18.11.2022 | 18:30

Trak je ob slovesnem odprtju prenovljenega cestnega odseka ob pomoči župana Jožeta Papeža in direktorja podjetja Eltim Darka Perka prerezala občinska svetnica Stanka Blatnik, ki si je v zadnjih letih močno prizadevala za to investicijo.

Novo pridobitev je na veselje številnih krajanov blagoslovil hinjski župnik Ciril Murn.

Žužemberk/Hinje - Zahodna Suha krajina spada med najredkeje naseljene pokrajine v Sloveniji. Povojna oblast je kraje ob desnem bregu reke Krke namerno zapostavljala, kar je negativno vplivalo na demografske trende. Pred vojno je župnija Hinje štela okoli 2000 prebivalcev, danes jih na tem območju prebiva okrog 700. Po letu 1998 in ustanovitvi Občine Žužemberk so se razmere izboljšale. Občanom je lastna občina prinesla nova pričakovanja in upanje, da bo tudi ta del Suhe krajine postal razvitejši. Vasi so dobile tekočo pitno vodo, poseben poudarek pa je bil dan tudi cestni infrastrukturi in izgradnji industrijske cone.

Zadnja večja pridobitev je bila namenu predana minulo sredo v Hinjah, kjer so odprli prenovljen 1,3 km dolg odsek ceste, ki pelje skozi Hinje do vasi Hrib pri Hinjah. Dela je prevzelo podjetje Eltim iz Gabrovčca. »To je res velika pridobitev za obe vasi. V osemdesetih letih smo prvič z lastnimi vložki prišli do asfaltne ceste, nato smo napeljali telefonijo, s pomočjo Mestne občine Novo mesto zgradili vežico,« je povedal domačin Ciril Papež in dodal, da se veselijo tudi nove javne razsvetljave, ki naj bi bila postavljena v prihodnjih mesecih.

V sklopu naložbe so torej prenovili 1300-metrski odsek, ki pelje od glavne ceste, ter položili vse električne vode vključno z osemindvajsetimi sidri za javno razsvetljavo, občina pa je prispevala 80.000 evrov. »Prenova cesta je bila v tem kraju nujna, je varnejša, z drugačno podobo in je v tudi v finančnem smislu velik zalogaj,« je ob otvoritvi povedal župan Jože Papež in se obenem zahvalil Feliksu Vidmarju iz Agrarne skupnosti Hinje z vaščani za izdaten prispevek v višini 43.000 evrov ter župniku Cirilu Murnu iz župnije Hinje.

Pred župnijsko cerkvijo v Hinjah so na slovesnosti, ki je ni zmotilo niti močno deževje, prisluhnili krajšemu kulturnemu programu, ki so ga pripravili otroci OŠ Prevole. Otvoritveno slovesnost je povezovala domačinka Stanka Blatnik, cesto pa je blagoslovil hinjski župnik Ciril Murn.

Veliko število krajanov na slovesnosti je dokaz, da pridobitve v kraju ljudi povežejo in jim dajo nov zagon za sodelovanje tudi v prihodnje.

S. Mirtič