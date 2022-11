Ga prepoznate? Iščejo ga novomeški kriminalisti ...

18.11.2022 | 13:20

Foto: PU NM

Novo mesto - Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto v povezavi s sumi kaznivih dejanj ponarejanja in uporabe ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev in zlorabe osebnih podatkov iščejo moškega s priloženih treh fotografij.

Osumljenec je v mesecu septembru na območju Ljubljane slovenskim bankam posredoval več ponarejenih menic slovenskih družb v vrednosti preko 1,5 milijona evrov. Kriminalistom doslej še ni uspelo ugotoviti identitete osebe, zato prosijo vse, ki bi moškega prepoznali ali imeli kakšne druge informacije, da pokličejo na številko 113, obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na anonimno telefonsko številko na 080 1200.

Včerajšnji dan pa je na območju Policijske uprave Novo mesto minil razmeroma mirno, v današnjem poročilu PU so zapisali le podrobnosti o nezakonitih prehodih državne meje.

Dva na podvozju, veliko več peš

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so na podvozju odkrili dva državljana Maroka, tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Ribnica, Dobova, Župelevec, Loče) izsledili in prijeli 23 državljanov Rusije, 15 državljanov Indije, devet državljanov Iraka, sedem državljanov Afganistana, pet državljanov Kube, dva državljana Palestine, dva državljana Bangladeša in državljana Maroka. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulem dnevu skupno posredovali v 60. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 163 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, poskusa izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.