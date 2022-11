Na Topliški cesti spet zapore od ponedeljka do konca aprila

18.11.2022 | 14:10

Foto: MO NM

Novo mesto - V ponedeljek, 21. novembra, bo novomeški CGP začel drugo fazo celovite rekonstrukcije Topliške ceste v dolžini 600 metrov. Prenova cestišča in pločnika bo potekala od prehoda za pešce, ki 150 metrov nad križiščem z Ulico Slavka Gruma povezuje Irčo vas in Drsko, do križišča pri Šmihelskem mostu oz. Planetu Tuš. V času del, ki se bodo predvidoma izvajala do konca aprila, bodo na Topliški cesti vzpostavljene premične delne zapore, promet bo potekal izmenično enosmerno.

Prva faza rekonstrukcije Topliške ceste je lani obsegala izgradnjo kolesarske steze in pripravo komunalnih vodov, druga bo poleg prenove cestišča in pločnika zajela še ureditev cestne razsvetljave. Tudi drugo fazo bodo spremljale delne zapore, ki jih bo izvajalec, kot napovedujejo na rotovžu, vzpostavljal v krajših odsekih in jih prilagajal poteku del.

Investicijo v vrednosti 1,2 milijona evrov v večjem deležu financira Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, preostanek sredstev je zagotovila Mestna občina Novo mesto.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni miha skratka brzina prenove je cca 100 metrov / mesec ali cca 3,5 m / dan ... Odlično Preglej samo prijavljene komentatorje