Lokalne volitve na Dolenjskem listu

19.11.2022 | 11:00

Na volilni večer bomo na spletni strani Dolenjskega lista od 19. ure dalje v živo in na terenu spremljali razplet lokalnih volitev. Neposredno v sliki in besedi se bomo oglašali iz volilnih štabov kandidatov ter zbrali prve odzive in komentarje volilnih izidov.

Spremljate nas, pestro bo!