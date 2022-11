Začenja se obnova križišča Gabrovčec na regionalni cesti Ivančna Gorica-Žužemberk

19.11.2022 | 17:00

Fotografije: Občina Ivančna Gorica

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica bo skupaj z državo uredila precej prometno križišče na državni cesti Ivančna Gorica-Žužemberk pri naselju Gabrovčec. Pogodbo o tem sta nedavno podpisali občina, direkcija za infrastrukturo in izbrano podjetje Trgograd. Hkrati bo občina na območju vasi Gabrovčec obnovila vodovod in izgradila kanalizacijo.

V okviru projekta, vrednega 1,7 milijona evrov, bo križišče preurejeno v štirikrako krožno križišče. Hkrati bodo uredili pločnik od Krške vasi do konca naselja Gabrovčec.

V samem naselju Gabrovčec bodo uredili enostranski hodnik za pešce in javno razsvetljavo v dolžini 1,2 kilometra. Uredili bodo odvodnjavanje, avtobusni postajališči, ekološki otok ter priključke in dostopov do javnih poti in stanovanjskih hiš. Rok za izvedbo del je osem mesecev.

STA; M. K.

