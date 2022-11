Voda zalila klet

19.11.2022 | 08:20

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Dragatuš)

Včeraj ob 6.43 je v naselju Gradac, občina Metlika, zaradi počene vodovodne cevi voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Gradac so iz prostorov izčrpali okoli 5 kubičnih metrov vode.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AVTOGALANT.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.