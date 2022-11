S ceste v škarpo; ponekod dočakali prvi sneg

20.11.2022 | 08:20

Ponekod na Notranjskem, Kočevskem in Dolenjskem sneži. Takšne razmere so tenutno na Vahti. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo prej in le z ustrezno zimsko opremo. (Foto: promet.si)

Včeraj ob 15.30 je v naselju Pristavica pri Velikem Gabru, občina Trebnje, osebno vozilo zapeljalo s ceste v škarpo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 9.39 pa so gasilci PGE Krško na Gubčevi ulici v Krškem s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Ponekod sneg na cestah

Kolikšne težave v prometu bo povročil prvi sneg v sezoni, bomo seveda poročali. Vremenska napoved sicer pravi, da bo danes sprva oblačno, padavine v notranjosti bodo oslabele in ponehale, v jugovzhodnih krajih šele popoldne. Na zahodu se bo delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 12 °C.

Ponoči se bo delno razjasnilo, marsikje po nižinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju okoli 5 °C.

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več sonca bo na Primorskem in v gorah, po nižinah v notranjosti se bo zadrževala megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 7, na Primorskem do 13 °C.

V torek bo oblačno s padavinami. Po nižinah bo večinoma deževalo. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, popoldne pa bo na Primorskem zapihala burja.

Do srede zjutraj bodo padavine ponehale, v sredo se bo delno razjasnilo.

M. K.