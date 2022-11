Krka s 3:0 odpravila Athos Kostanjevico

20.11.2022 | 08:50

Novo mesto - V osmem krogu 1B. DOL sta se v Novem mestu pomerila Krka in Athos Kostanjevica. Še tretji letošnji medsebojni obračun je s 3:0 pripadel Krki. V dresu domačinov sta bila najbolj razpoložena Kosmina (13 točk) in Pušnik (10), izkazal se je tudi Hardt (9), v dresu gostov pa je bil najboljši Uroš Štefanič (7). Krka bo prihodnjo soboto gostovala v Brezovici.

Brez dobljenega niza je v osmem krogu Keko Oprema Žužemberk izgubila s Šoštanj Topolšico.

Krka - Athos Kostanjevica

3:0 (9, 17, 19)

Novo mesto, 19. oktober 2022. Sodnika: Vratarič Ema, Figar Domen. Obiskovalcev: 70.

Krka: Hafner, Erpič 4, Kosmina 13, Borin (L), Kožar 5, Pulko 6, Lavrič, Hvala, Lindič 6, Pušnik 10, Hardt 9, Vidmar 1, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc.

Athos Kostanjevica: Štefanič G., Štefanič U. 7, Tomazin T., Lajkovič, Štefanič M. 6, Gašpar 6, Jakše, Pucelj, Tomazin J., Košir (L), Tomšič U., Kozole, Mohar (L). Trener: Srečko Starič.

Tekmo so odlično odprli novomeški odbojkarji in z izvrstnimi začetnimi udarci otežili delo gostujočim sprejemalcem, nato pa z visokim blokom ustavljali gostujoče napade. Po bloku Lindiča je kazalo že 9:3 v korist domačih. Gosti so poskusili s polminutnim odmorom, ki pa ni ustavil domačega naleta. Kožar je z dvema zaporednima asoma povedel na 14:4 in že je bilo jasno, da bo niz pripadel gostiteljem. Kostanjevičani so imeli preveč težav na sprejemu in v realizaciji napada, da bi lahko resneje zapretili Krki. Domača podajalca sta z lepimi podajami zalagala svoje napadalce, ti pa so bili zanesljivi. Z asom je končnih 25:9 postavil Kosmina.

Drugi niz so na račun napak domačinov gosti povedli s 3:0. Naposled so se Krkaši predramili in s petimi zaporednimi točkami, predvsem po zaslugi Kosmine, prešli v vodstvo. Sledil je še delni izid 6:2 s katerim so domačini pobegnili na 14:8. Še naprej so Krkaši kazali več zanesljivosti in kakovosti v vseh odbojkarskih vrlinah in njihova prednost je rasla. Kostanjevica se je sicer približala na 16:13, tu pa se je ustavilo. Predvsem na krilih razpoloženih Pulka, Kosmine in Pušnika, je Krka do konca niza nasprotnikom prepustila le še štiri točke in slavila s 25:17..

Še največ odpora so gostujoči odbojkarji uspeli ponuditi v tretjem nizu. Krka je v tem nizu nastopila tudi v nekoliko spremenjeni postavi, saj je priložnost namesto Pulka dobil Hardt in jo tudi odlično izkoristil. Čeprav so bili ves čas v vodstvu, pa Krki uvodni del niza ni šel po načrtih. Kostanjevičani so držali priključek, predvsem po zaslugi bratov Štefanič in Gašparja. Najbližje so bili pri rezultatu 14:13, v nadaljevanju pa so Krkaši le vzeli stvari v svoje roke. Na dober servis Erpiča so poskrbeli za 6 zaporednih točk. V teh momentih je odlično deloval blok, saj je dvakrat uspešno blokiral Kožar, enkrat pa Lindič. Ob visokem vodstvu je priložnost dobil tudi Vidmar ter dosegel napadalno točko, v sami končnici pa je dvakrat uspešno, tudi za končnih 25:19 napadal Hardt.

Nejc Kožar, podajalec Krke: "Prvi set smo dobro odprli. Prepričljivo smo igrali, tako kot smo se dogovorili, bili smo agresivni na servisu. V drugem nizu so nasprotniki bolje odigrali. Začeli so zadevati servise, mi smo imeli sicer manjše težave, a smo niz varno pripeljali do konca. V tretjem nizu nam je malo padla igra, morda nam je zmanjkalo motivacije, zgrešili smo nekaj več servisov, a to ni bilo usodno. Vseeno smo dosegli zastavljen cilj."

Gašper Pucelj, podajalec Athos Kostanjevice: "Domačini so v domači dvorani na podlagi dobrega servisa suvereno od začetka do konca narekovali tempo in s tem gladko osvojili nove tri točke. Z našo današnjo pa žal ne moremo biti zadovoljni."

