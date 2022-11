FOTO: Domen Žur poskrbel za veselje nogometašev Krke

20.11.2022 | 10:00

Domen Žur je takole z glavo dosegel prvi gol na tekmi.

Novo mesto - Nogometaši Krke so včeraj v 17. krogu 2. SNL zabeležili deseto zmago v tej sezoni, saj so bili doma z 2:1 boljši od lendavske Nafte. Eden izmed junakov srečanja je bil Domen Žur, ki je dosegel dva zadetka.

Novomeščani bi lahko povedli že v 16. minuti, a je Tomaž Zakrajšek z roba kazenskega prostora zadel levo vratnico. Dobrih deset minut kasneje je bilo vroče pred vrati Novomeščanov, z obrambo pa se je vratar Tim Kruljac. Vseeno so se zadetka prvi veselili Lendavčani, z izjemnim strelom iz kakšnih tridesetih metrov je zadel Stjepan Oštrek. Krkaši so v nadaljevanju še bolj pritisnili na nasprotnikov gol, Dino Kapitanović se je v 35. minuti po natančni globinski podaji sam znašel pred vratarjem, a ga ni uspel premagati. Dolenjci so do izenačenja prišli po predložku z desne strani, ko je z glavo zadel Domen Žur. Mladi Šentjernejčan je bil natančen tudi v 56. minuti, ko je izkoristil uporabno podajo Zakrajška. Gostje so v nadaljevanju pritiskali na gol Novomeščanov, a se izid do konca ni več spremenil.

2. SNL, 17. krog:

Krka: Nafta 1903 2:1 (1:1)

Krka: Kruljac, Mešanović, Ejup, Bedek, Žur (od 84. Medle), Horvat, Lipec, Krznarić (od 91. Jakopović), Zakrajšek, Kapitanović (od 73. Đapo), Blaževski.

Rogaška : Rudar Velenje 5:3 (2:3)

Ilirija 1911 : Aluminij 2:3 (1:1)

Roltek Dob : Kety Emmi&Impol Bistrica 1:1 (0:1)

Danes:

13.30 Primorje : Triglav Kranj

13.30 Vitanest Bilje : Fužinar Vzajemci

13.30 Jadran Dekani : Beltinci Klima Tratnjek

13.30 Krško : Brinje Grosuplje

Lestvica:

1. Rogaška 17 12 4 1 31:13 40

2. Aluminij 17 12 3 2 31:12 39

3. Krka 17 10 4 3 27:14 34

4. Ilirija 1911 17 8 5 4 30:14 29

5. Nafta 1903 17 7 4 6 33:26 25

6. Beltinci Klima Tratnjek 16 6 4 6 26:26 22

7. Kety Emmi&Impol Bistrica 17 5 6 6 18:20 21

8. Rudar Velenje 17 5 5 7 26:30 20

9. Vitanest Bilje 16 6 2 8 26:36 20

10. Primorje 16 4 7 5 20:23 19

11. Triglav Kranj 16 5 3 8 16:24 18

12. Fužinar Vzajemci 16 5 2 9 25:30 17

13. Jadran Dekani 16 3 7 6 13:17 16

14. Krško 16 4 3 9 21:33 15

15. Roltek Dob 17 3 6 8 23:37 15

16. Brinje Grosuplje 16 3 3 10 14:25 12

