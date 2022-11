Remi v Dobovi; poraz za Krčane in Ivančane

20.11.2022 | 08:00

Foto: RK SVIŠ Ivančna Gorica

Na štirih sobotnih dvobojih, ki so bili odigrani v okviru devetega kroga Lige NLB, so dve točki domov odnesli gostje, enkrat so zmagali gostitelji, eno srečanje pa se je končalo z delitvijo točk. Dobovčani in Ormožani so se razšli brez zmagovalca. V gosteh so izgubili rokometaši Krškega, doma pa Ivančani.

V nedeljo sledi še srečanje med Škofjeločani in Slovenjgradčani.

LIGA NLB, 9. KROG

Sobota, 19. novembra

RD KOPER : RK KRŠKO 33:18 (17:8)

Breznikar 7, Bekrič (2) in Bratkovič po 6; Sintič 4, Šibanc (1) in Dosedla po 3.

Igralec tekme: Marin Đurica (RD Koper)

STATISTIKA

Rokometaši Kopra so v devetem krogu tretjič zmagali in se v zgoščeni spodnji polovici lestvice s sedmimi osvojenimi točkami vsaj začasno povzpeli na osmo mesto. Krčani kot novinci med elito ostajajo na dnu brez zmage, na deveti tekmi pa so še sedmič izgubili. Koprčani so vseh 60 minut igrali precej bolje od gostov. Izenačen je bil le začetek, nato pa so z delnim izidom 4:0 med 12. in 16. minuto najprej prednost povišali na pet golov (10:5), v 26. minuti pa na +8. Tudi neposredni rdeči karton gostiteljev, ki ga je prejel Luka Vujovič v 27. minuti, ni spremenil razmerij na igrišču. Koper je bil po prednosti devetih zadetkov ob daljšem odmoru tudi v drugem razigran, prednost pa je rasla iz minute v minuto. V 40. je znašala 22:9, v 50. pa 27:11, nato pa so se domačini proti povsem nemočnim gostom le nekoliko ustavili.

Najboljši strelec tekme je bil Bor Breznikar s sedmimi goli, pri Krškem je s štirimi zadetki dvoboj končal Marko Sintič. Med vratnicama je pri domačih blestel Marin Đurica, ki je ob 63-odstotni uspešnosti ustavil 17 strelov.

Koper bo tudi v desetem krogu igral v domači dvorani, tekmeci bodo rokometaši LL Grosista Slovana. Krško bo gostilo Maribor Branik.

IZJAVI PO TEKMI

Uroš Čuk, pomočnik trenerja Kopra: "Za nami je odlična tekma. Potrebovali smo takšno zmago. Po zahtevnem sredinem pokalnem obračunu in porazu v Velenju sta nam dve točki prišli prav, da se mirno pripravimo na dvoboj z LL Grosistom Slovanom, ki nas čaka v prihodnjem krogu."

Ale Kukavica, pomočnik trenerja Krškega: "Najprej čestitke tekmecem, nadigrali so nas v vseh elementih igre. Parirali smo jim prvih 15 minut, potem pa se je naša ladja potopila."

RK SVIŠ IVANČNA GORICA : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 21:35 (10:20)

Marojević 6 (1), Justin 5 (2); Cokan 7 (4), Ivanković 5.

Igralec tekme: Tilen Strmljan (RK Celje Pivovarna Laško)

STATISTIKA

Državni prvaki iz Celja so že do polčasa odločili dvoboj in se z osmo zmago na vrhu lestvice izenačili s Trimom Trebnjem, ki pa ima boljšo razliko med doseženimi in prejetimi zadetki. Rokometaši SVIŠ Ivančne Gorice so po osmih tekmah še naprej v spodnji polovici lestvice s šestimi osvojenimi točkami, a imajo v rokah še zaostali obračun z Rikom Ribnico. Gostitelji so korak s favoriziranimi gosti držali do 13. minute, nato pa so varovanci Alema Toskića z delnim izidom 6:2 stvari postavili na svoje mesto, do polčasa pa prednost še povišali na neulovljivih deset golov (20:10). V drugem delu so le še zanesljivo držali dvomestno prednost, jo v zadnji četrtini tekme še nekoliko povišali ter zabeležili drugo zaporedno zmago po visokem porazu v sedmem krogu proti Trimu Trebnjemu (20:31).

Pri Celjanih se je s sedmimi goli, od tega štirimi s sedmih metrov, izkazal Tim Cokan, pri domačih pa jih je šest dosegel Marko Marojević.

SVIŠ Ivančna Gorica bo v naslednjem krogu gostovala pri Slovenj Gradcu, Celjane pa čaka domači dvoboj z Rikom Ribnico.

IZJAVI PO TEKMI

Marko Marojević, rokometaš SVIŠ Ivančne Gorice: "Vedeli smo, da bo tekma zahtevna, saj je Celje Pivovarna Laško kakovosten tekmec. Lahko bi bili boljši v realizaciji, obrambi in samem vračanju. Zaradi poškodb nam manjka nekaj rokometašev. Vseeno smo prikazali borbeno predstavo."

Tilen Strmljan, rokometaš Celja Pivovarne Laško: "Tekmo smo od prve minute vzeli zelo resno. Igrali smo 100-odstotno in se držali vseh dogovorov. Že na začetku se nam je uspelo odlepiti, igro pa smo stopnjevali do konca. Pristop je bil pravi, zato smo zasluženo zmagali."

RK DOBOVA : RK JERUZALEM ORMOŽ 24:24 (12:13)

Šukić 8, Nešić 6 (1); Ćirović 7, Hebar 4.

STATISTIKA

V zelo izenačenem obračunu sta se morala Dobova in Jeruzalem Ormož zadovoljiti s po točko. Ormožani so tako pri skupno sedmih in zasedajo deveto mesto, Dobova pa je s peto točko skočila na 11. mesto. V prvih 20 minutah si nobena od ekip ni priigrala več kot gol naskoka, nato pa sta Nik Ćirović in Rok Žuran prednost gostov povišala na tri gole (12:9), kar je bila najvišja prednost na tekmi katerekoli ekipe. Do odmora so gostitelji s čvrsto obrambo, ki je v zadnjih šestih minutah dovolila le en gol gostov, vendarle zaostanek zmanjšali na -1. Tudi v drugem polčasu je bilo razmerje moči na igrišču izenačeno, zdaj ena zdaj druga ekipa je vodila kvečjemu za gol, v zadnje četrt ure pa so domači prek Željka Šukića zadeli za 21:19. Gosti so imeli vnovič pripravljen odgovor in celo povedli s 23:22 prek Gašperja Hebarja. V zadnjih dveh minutah pa sta imeli obe ekipi pri izidu 24:24 priložnost, da si zagotovita zmago, a je ostalo pri delitvi točk.

Pri domačih je bil z osmimi goli najboljši strelec tekme Šukić, pri gostih pa je Ćirović dvoboj sklenil s sedmimi.

Dobova bo v prihodnjem krogu gostovala pri Gorenju Velenja, Jeruzalem Ormož pa bo gostil vodilno ekipo Trima Trebnjega.

* Izidi, 9. krog:

- petek, 18. november:

Riko Ribnica - Maribor Branik 23:23 (11:11)

Trimo Trebnje - Krka 39:37 (21:17)

- sobota, 19. november:

RD Koper - RK Krško 33:18 (17:8)

LL Grosist Slovan - Gorenje Velenje 29:36 (14:18)

Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško 21:35 (10:20)

Dobova - Jeruzalem Ormož 24:24 (12:13)

- nedelja, 20. november:

18.00 Urbanscape Loka - Slovenj Gradec

* Lestvica:

1. Trimo Trebnje 9 8 0 1 305:229 16

2. Celje Pivovarna Laško 9 8 0 1 289:240 16

3. Gorenje Velenje 9 7 1 1 285:237 15

4. Riko Ribnica 8 6 1 1 232:224 13

5. Krka 9 5 0 4 264:250 10

6. Slovenj Gradec 8 4 1 3 237:240 9

7. Urbanscape Loka 8 3 2 3 214:222 8

8. Koper 9 3 1 5 256:243 7

9. Jeruzalem Ormož 9 3 1 5 234:265 7

10. Sviš Ivančna Gorica 8 1 4 3 205:236 6

11. Dobova 9 2 1 6 236:266 5

12. LL Grosist Slovan 9 1 2 6 254:272 4

13. Maribor 9 1 2 6 232:262 4

14. Krško 9 0 2 7 228:285 2