(FOTO, VIDEO) Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža in Žužemberk: župani ostajajo Krštinc, Papež in Kastelic; Topličani v drugi krog

20.11.2022 | 19:00

Franc Vovk sicer vodi, a bo v Dolenjskih Toplicah potreben drugi krog ...

... v njem se bo pomeril z Mojco Šenica (tretja z desne).

Dušan Krštinc ostaja straški župan.

Veselo v štabu Andreja Kastelca.

Jože Papež že slavi ... (1)

Jože Papež že slavi ... (2)

Jože Papež že slavi ... (3)

Štab Franca Škufce

Štab Mojce Šenica

Štab Vlada Kostevca

Štab Vlada Kostevca

Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Žužemberk - 00.30: Dušan Krštinc je v Straži po vseh preštetih glasovih zmagal s 57,63 odstotka glasov. Samo Jakljič jih je prejel 42,37 odstotka.

V Žužemberku je Jože Papež prejel 60,33 odstotka glasov, Franc Škufca 33,29, Vlado Kostevc 6,38 odstotka. Prešteti so vsi glasovi.

23.20: V Dolenjskih Toplicah se bosta v drugem krogu pomerila Franc Vovk (43,86 odstotka glasov) in Mojca Šenica (26,56 odstotka). Jure Filipovič je zbral 15,37, Bojan Potočar pa 14,22 odstotka glasov.

"Drugi krog sem pričakoval saj smo bili štirje kandidati. Napovedovanje končnega izida je nehvaležna zadeva, sem pa vesel za rezultat v prvi polovici, ki ga razumem kot izraz zaupanja občanka in občanov," je po končanem štetju glasov povedal Vovk.

22.00: Dolenjske Toplice: Kaže na drugi krog, preštetih je 70 odstotkov glasov. Franc Vovk jih ima 47,51 odstotka, Mojca Šenica pa 20,33. Jure Filipovič jih je zbral 17,40 in Bojan Potočar 14,76 odstotka.

21.50: Mirna Peč: Zmagal je Andrej Kastelic, prejel je 65,60 odstotka glasov, Zvone Lah pa 34,40 odstotka. Prešteti so vsi glasovi.

21.40: V Straži je Dušan Krštinc osvojil nov mandat, Samo Jakljič mu je že čestital za zmago. Po preštetih 70 odst. ima Krštinc 54,84 odst., Samo Jakljič pa 45,16 odst.

Ob 20.30: Po dobrih 77 odstotkih preštetih glasov jih je dobrih 63 odstotkov prejel Jože Papež. Franc Škufca jih ima 31,07 odstotka, Vladimir Kostevc pa 5,78 odstotka.

"Z izvolitvijo sem zelo zadovoljen, udeležba je bila enkratna. Zahvala vsem tistim, ki so me podprli, in tudi tistim, ki niso glasovali zame. Enako bom sodeloval z njimi, ne bom ločeval, kot nisem niti v tem mandatu," je potrditev drugega mandata in izjavil Papež.

Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža in Žužemberk

V občinah Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža in Žužemberk se vsi aktualni župani znova potegujejo za nov štiriletni mandat. Z njimi so se v boj za stolček prvega moža podali tudi stari znanci iz prejšnjih volitev, nekaj pa je tudi novih obrazov.

Straža: RIOS ali LKOS?

Verjetno najbolj negotov boj se obeta v Straži, kjer je Samo Jakljič, ki je bil v tem mandatu vodja svetniške skupine LKOS, ponovno izzval župana Dušana Krštinca (RIOS), ki se že vrsto let spoprijema z močno opozicijo v občinskem svetu. Oba sta se tokrat na volitve podajala kot neodvisna kandidata s podpisi občanov.

Mirna Peč: Kastelic vs. Lah

Tudi v mirnopeški občini bodo župana dobili že danes, ponovile so se volitve izpred štirih let: nasproti sta si stala zdajšnji Andrej Kastelic, ki občino vodi od nadomestnih volitev leta 2011, in Zvonko Lah, ki jo je v preteklosti vodil 13 let. Prvi kandidira kot neodvisni, drugega podpirajo Zeleni Slovenije in kandidira tudi sedež v občinskem svetu.

Dolenjske Toplice: Drugi krog?

V Dolenjskih Toplicah se že za peti mandat na čelu občine poteguje Franc Vovk, tudi tokrat kot neodvisni. A tam lahko že zaradi števila kandidatov pričakujemo drugi krog. V tekmo se je znova podal trenutni podžupan Jure Filipović, ki je na zadnjih volitvah izpadel v prvem krogu. Takrat je nastopil kot kandidat SDS, tokrat pa je neodvisen s svojo listo za občinski svet. Za župana sta kandidirala še Bojan Potočar (SDS), ki bo tudi nosilec liste za občinski svet, in Mojca Šenica (SD), sicer zdajšnja občinska svetnica, ki se bo za mesto v svetu potegovala tudi tokrat.

Žužemberk: Papež, Škufca, Kostevc

V Žužemberku sta podobno kot pred štirimi leti za županski stolček tekmovala zdajšnji in nekdanji župan Jože Papež (NSi) in Franc Škufca (Razvojna lista Suhe krajine), pridružil pa se jima nov obraz - Vlado Kostevc (Lepa in edinstvena Suha krajina LESK), prvi mož TD Suha krajina. Vsi trije so tudi nosilci liste kandidatov za občinski svet.

M. Ž.

Zabava v štabi Jožeta Papeža

Galerija