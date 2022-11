(FOTO) Posavje - Presenečenje v Krškem - v drugi krog Šiško in Kerin; v Brežicah Molan in Zorčič; v Kostanjevici Zagorc in Skuškova; le v Sevnici zanesljivo

20.11.2022 | 19:00

V Krškem se bosta v drugem krogu pomerila Dušan Šiško (levo) in Janez Kerin (desno). Iztok Starc (v sredini) se presenetljivo ni uvrstil v drugi krog. (Foto: J. K.)

Ivan Molan ob današnji uvrstitvi v drugi krog županskih volitev

Prešerno razpoloženje v Zorčičevem štabu. (Foto: L. M.)

V Krškem se je v boj za drugi krog vmešal tudi Aleš Zorko - veselje v štabu ob skoku na tretje mesto.

Srečko Ocvirk s somišljeniki (P. P.)

Jože Olovec s Cvetkom Sršenom

Štab Janje Starc (J. K.)

Pričakovanje rezultatov v krogu Janeza Kerina (Foto: Jelica Koršič)

Štab Dušana Šiška (J. K.)

V štabu Mojce Florjanič

V štabu Melite Skušek tik po zaprtju volišč (fotografije tudi spodaj v fotogaleriji; foto: Martin Luzar)

Utrinki iz štaba Igorja Zorčiča in liste Sonce; foto (tudi spodaj v fotogaleriji) D. Š.

Županske volitve v Sevnici bodo odločene že nocoj. Lahko novinec Aleš Žibert preseneti Srečka Ocvirka?

Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica - 23.00: V Krškem so prešteti vsi glasovi, kandidat SLS Iztok Starc pa se presenetljivo ni uvrstil v drugi krog. Največ glasov je dobil Dušan Šiško (24,82 odst.), ki se bo za županski stolček čez dva tedna pomeril z Janezom Kerinom (19,90 odst). Tretji je bil Aleš Zorko (18,33 odst.), Iztok Starc pa šele četrti (17,24 odst.).

Jože Olovec je na petem mestu zbral 9,91 odst., Janja Starc na šestem pa 9,79 odst..

V Sevnici drugi krog ne bo potreben - po vseh preštetih glasovnicah je Srečko Ocvirk prejel 57,20 odstotka glasov, Aleš Žibert pa 42,80 odstotka.

Dušan Šiško: "Najprej se bom zahvalil volivkam in volivcem, zahvalil se bom tistim, ki so volili mene, tistim, ki so volili mojo listo. Res smo majhna ekipa, a smo složni, delamo brez politične stranke, nobenega strica iz ozadja nimam. Na volitve smo šli s podpisi, tako bomo delali tudi naprej. Odprti smo za vse, pogovarjali se bomo z vsemi, vsi dobrodošli k nam."

22.55: V Brežicah se je v drugi krog ob županu Ivanu Molanu (46,53 odst.) uvrstil še Igor Zorčič (29,39 odst.).

"Zahvala vsem, ki so me podprli. V kampanji sem imel velike težave, najprej smrt v ožji družini, kasneje je umrla še pomembna članica, podžupanja Mila Levec, nato pa sem imel še 10 dni sepso, tako da sem moral ležati in nisem mogel voditi ne štaba in ne kampanje. Pričakovali smo tak tesen izid, žal je ponovno zmanjkalo nekaj procentov, da bi se volitve končale v prvem krogu, kar pomeni da se bo treba naslednjih 14 dni truditi za zmago v drugem krogu." je povedal Molan.

"Zelo smo zadovoljni z izidom, ki nam daje veliko poguma za drugi krog. Prepričan sem, da Brežice potrebujejo spremembe in v tem duhu se bomo pogovarjali z vsemi, ki so bili za spremembe v prvem krogu. Opravili bomo pogovore in upam, da bomo našli skupen jezi in skupaj nastopili v drugem krogu," je povedal Zorčič.

Tretjeuvrščena Mojca Florjanič o podpori v drugem krogu: "Poltiho sem se odločila, koga bom podprla, merila pa bodo postavljena v skladu z mojimi merili, ki sem jih zastopala ves čas kampanje, in v pogovorih z mojo koalicijo, ki jih bomo začeli jutri."

22.40: Po 91. odstotkih preštetih glasov je v Krškem v vodstvu Dušan Šiško, ki ima zagotovljen drugi krog (25,23 odstotka glasov). Za drugo mesto najbolje kaže Janezu Kerinu (19,17), na tretjem mestu pa je Aleš Zorko (18,41), ki je prehitel Iztoka Starca (17,77). Med drugim in četrtim je 114 glasov razlike. Kerin za Šiškom zaostaja za 500 glasov.

22.20: V Brežicah bodo imeli drugi krog županskih volitev. Ivan Molan je po 85 odstotkih preštetih glasov prejel 45,77 odstotka glasov, Igor Zorčič pa 30,23 odstotka. Mojca Florjanič jih ima 24 odstotkov.

V Krškem še vedno tesen boj med Janezom Kerinom in Iztokom Starcem za vstop v drugi krog. Med njima je 50 glasov razlike. Dušan Šiško na prvem mestu vodi za približno 300 glasov.

Ob 22.00

V Krškem se odvija ogorčen boj za drugi krog. Po 60 odst. preštetih glasovnic vodi Dušan Šiško (23,33 odst.), sledi mu Janez Kerin (20,66 odst.), tesno za njim pa je Iztok Starc (19,86 odst.). Med njima je manj kot 50 glasov razlike.

Ob 21.30:

Kostanjevica na Krki: Odločal bo drugi krog. Prešteti so vsi glasovi. Robert Zagorc ima 48,09 odstotka, glasov, Melita Skušek 38,07 odstotka. Alen Lenič jih je prejel 13,84 odstotka.

Ob 21.20

V Sevnici je po preštetih 20 odst. glasov v vodstvu Srečko Ocvirk (50,01 odst.). Aleš Žibert je pri 40,99 odst.

Ob 20.50

Brežice: Po neuradnih informacijah iz volilnih štabov sta v drugem krogu Ivan Molan in Igor Zorčič.

Ob 20.40

Štetje glasov v Posavju je v polnem teku, največ glasov, dve tretjini, so doslej prešteli v Kostanjevici na Krki - vodi Robert Zagorc (53,02 odst.), Melita Skušek (32,48) je druga, tretji pa Alen Lenič (19,29 odst).

V Krškem prešteta petina glasovnic, izid pa je zelo tesen: Janez Kerin ima 22,99 odst., Dušan Šiško 22,01 odst , Iztok Starc pa 19.92 odst.

Koliko sprememb lahko prinesejo volitve?

V Posavju bodo dobili vsaj dva nova župana, saj se Miran Stanko v Krškem ne poteguje za nov mandat, kostanjeviški župan Ladko Petretič pa je v začetku poletja umrl. Spremembe niso izključene niti Sevnici in Brežicah.

Krško: Se lahko vladavina SLS konča?

V Krškem se za Stankovega naslednika poteguje pet kandidatov in ena kandidatka. Kandidat SLS, ki krško politiko čvrsto obvladuje že od leta 1998, ko je na županskih volitvah prvič zmagal Franc Bogovič, je odvetnik Iztok Starc. Vladavino SLS poskušajo končati nekdanji poslanec SNS Dušan Šiško, ki je šel na volitve s podpisi volivcev in svojo listo Energično za Krško, kandidat Gibanja Svoboda Aleš Zorko, občinski svetnik Jože Olovec (SDS), sekretarka Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško Janja Starc ter kriminalist in ljubiteljski kulturnik Janez Kerin, ki kandidira s podpisi skupine volivcev in podporo liste društva Modra smer. Ob kar šestih kandidatih se zdi drugi krog volitev neizbežen, favoriti zanj pa so po zadnjih raziskavah Iztok Starc, Dušan Šiško in Janez Kerin.

Brežice: Bitka za drugi krog

Še ena politična era bi se lahko končala v sosednjih Brežicah, kjer je že 20 let na oblasti SDS. Župan Ivan Molan, ki se na volitve podaja s podpisi volivcev in z zaledjem v SDS, je izrazit favorit prvega kroga, za vstop v drugi krog, do katerega bo najverjetneje prišlo, pa tesen dvoboj vodita skupna kandidatka Gibanja Svoboda, Levice, SD in DeSUS-a Mojca Florjančič ter nestrankarski kandidat Igor Zorčič, ki ga podpira lista Sonce.

Sevnica: Nemogoča koalicija

Tudi v Sevnici je SLS na oblasti že od leta 1998 in po osmih letih so imeli tudi v tej posavski občini spet »prave« županske volitve. Župan Srečko Ocvirk (SLS) ima v nasprotju z zadnjimi volitvami tokrat protikandidata. To je Aleš Žibret, ki je kandidiral s podpisi skupine volivcev pa tudi podporo, ki jo bomo videli le še redkokje v Sloveniji – političnega novinca sta namreč podprli največja vladna stranka, Gibanje Svoboda, in tudi največja opozicijska stranka, SDS.

Kostanjevica: Župan ali županja?

V Kostanjevici se za izpraznjen županski stolček merijo trije kandidati. S položaja podžupana v funkciji župana je v tekmo stopil Robert Zagorc, njegova glavna konkurentka je ravnateljica kostanjeviške osnovne šole Melita Skušek, v njuni senci pa se je kandidature lotil še mladi Alen Lenič (NSi).

B. B.

Zvočni zapisi Ivan Molan Ivan Molan

Galerija