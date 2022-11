(AVDIO, FOTO) Bela krajina: Metlika dobiva županjo, v Črnomlju po starem

20.11.2022 | 19:00

Metliko bo spet vodila ženska roka - Martina Legan Janžekovič

Slavje v taboru Martine Legan Janžekovič. (Foto: M. G.)

Mojca Čemas Stjepanovič voli

Andrej Kavšek

Darko Zevnik

Polona Kambič je kot edina županska kandidatka v Občini Semič že osvojila nov mandat. (Foto: arhiv DL)

Metlika, Črnomelj, Semič - 22.40: Metlika je spet dobila županjo. Martina Legan Janžekovič je z 62,26 odstotka glasov premagala aktualnega župana Darka Zevnika (34,70). Vanja Vlah je prejela 1,94 odstotka, Aleksandar Polšak pa 1,1 odstotka glasov. Prešteti so vsi glasovi.

V Črnomlju je Andrej Kavšek dobil 87,30 odstotka glasov, Mojca Čemas Stjepanovič pa 12,70 odstotka. Preštetih je 96,31 odstotka glasovnic.

22.00: Bela krajina dobiva še eno županjo. Po več kot 80 odstotkih preštetih glasovnic ima Martina Legan Janžekovič 62,91 odstotka glasov. Darko Zevnik ima 34,16 odstotka glasov.

Ob 21.40:

Metlika: Po četrtini preštetih glasov, bo, kot kaže, v Metliki zmagala Martina Legan Janžekovič (62,43 odstotka), Darko Zevnik jih ima 35,22 odstotka.

Črnomelj: Prešteta je tretjina glasov, župan ostaja Andrej Kavšek (87,73 odstotka glasov). Mojca Čemas Stjepanovič jih ima 12,27 odstotka.

Takoj po zaprtju volišč so lahko že nazdravili v štabu semiške županje Polone Kambič, ki je bila edina županska kandidatka v tej belokranjski občini in si je tako avtomatsko zagotovila že četrti mandat na čelu Občine Semič.

Črnomelj: Župan ali njegova predhodnica

Že nocoj bo znan tudi razplet županskih volitev v Črnomlju, kjer se merita sedanji župan in njegova predhodnica. Andrej Kavšek se s podpisi volivcev poteguje za svoj drugi mandat, na položaj pa se skuša vrniti njegova predhodnica Mojca Čemas Stjepanovič, ki je v volilno tekmo tokrat vstopila kot kandidatka Gibanja Svoboda.

Metlika: Župana izzvala podžupanja

V Beli krajini se najbolj razburljiva županska tekma obeta v Metliki. Osrednji dvoboj se odvija med županom Darkom Zevnikom (SD) ter podžupanjo in svetnico SLS Martino Legan Janžekovič, ki kandidira s podpisi skupine volivcev in z novo Listo za povezovanje in razvoj. Predsednik Športne zveze Metlika Vanja Vlah kandidira s podpisi volivcev, Aleksandar Polšak pa je kandidat stranke Naprej, Slovenija.

B. B.

