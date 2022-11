(FOTO) Kočevsko-Ribniško: Prebilič premočno zmagal; v Osilnici spet Kovačeva; drugi krog v Kostelu in Velikih Laščah

20.11.2022 | 19:00

V štabu Vladimirja Prebiliča, Kočevje (Foto: M. L.-S.)

Samo Pogorelc v Ribnici in Blaž Milavec v Sodražici ostajata na čelu svojih občin.

Kočevje, Ribnica - Ob 23.55: V Kočevju so prešteti skoraj vsi glasovi. Vladimir Prebilič je v konkurenci sedmih kandidatov zmagal že v prvem krogu, dobil je 69,65 odst. glasov. Sledijo Janko Veber (8,24 odst.), Robert Tomazin (7,37 odst.), Peter Ješelnik (6,32 odst), Grega Mavrin (3,91 odst.), Renata Turk (2,68 odst.) ...

Vladimir Prebilič: "Rezultat volitev pomeni prepoznavanje minulega dela, zato smo zelo veseli, hkrati pa je to tudi obveza za naprej. Zavedamo se, da bodo pričakovanja ljudi, ki so nas tako množično podprli, velika. Moja ekipa in moja malenkost bomo naredili vse, da bomo ta pričakovanja tudi uresničili. Kočevska gre zelo hitro naprej in čez štiri leta bomo imeli spet kaj pokazati."

Ob 22.30: V Kočevju je prešteta polovica glasov, Vladimir Prebilič ima 70,13 odstotka glasov, Janko Veber 8,57 ...

V Osilnici je zmagala Alenka Kovač (74,52 odstotka glasov), pred Anamarijo Štimac. Prešteti so vsi glasovi.

V Kostelu bodo imeli drugi krog. Vanj sta se uvrstila Nataša Turk (41,13 odstotka glasov) in Valentin Južnič (31,72 odstotka). Tretji je bil Marjan Lisac (27,15).

Velike Lašče: Tudi tu bo drugi krog. V prvem je največ glasov dobil zdajšnji župan Tadej Malovrh (29,91 odstotka). Za drugo mesto pa je šlo zelo na tesno. Matjaž Hočevar je zbral 24,34 odstotka glasov, Matjaž Gruden pa 23,68 odstotka. Ločuje ju 14 glasov.

Ob 21.00: Čeprav je v Kočevju kar 7 kandidatov, bo, kot kaže, vsega konec že v prvem krogu. Po preštetih 20 odst. glasov ima Vladimir Prebilič 70,44 odst. glasov. Drugi je Jani Veber (9,12), ...

Pogorelcu drugi mandat; lahko Prebilič zmaga že v prvem krogu?

Kdo bo župan v Ribnici, je že jasno, saj aktualni župan Samo Pogorelc ni imel protikandidata, zaradi istega razloga pa se novega mandata lahko že veseli Blaž Milavec (NSi) v Sodražici.

Ali lahko v Kočevju župan Vladimir Prebilič že v prvem krogu opravi s kar šestimi tekmeci? Aktualni župan kandidira s podpisi volivcev, njegovi izzivalci pa so: Peter Jelešnik (SD), Grega Mavrin (SNS), Renata Turk (Svoboda), Robert Tomazin (SDS), Janko Veber (Sloga) in Božidar Peteh (NSi).

V manjših okoliških občinah bodo nova župana gotovo dobili v občinah Kostel in Loški Potok, saj zdajšnja župana ne kandidirata več. V Kostelu se merijo Valentin Južnič, Marjan Lisac (Svoboda) in Nataša Turk, v Loškem Potoku pa Simon Debeljak in Robert Volf (SDS).

V Osilnici bodo imeli še naprej županjo, zdajšnjo Alenko Kovač (Svoboda) ali novo Anamarijo Štimac (NSi).

Volivci v Velikih Laščah so lahko izbirali kar med petimi kandidati. Poleg župana Tadeja Malovrha se za ta položaj potegujejo še Luka Ilc, Matjaž Hočevar, Matjaž Gruden in Dejan Zakrajšek (SDS).

B. B.

Vladimir Prebilič po zmagi

Galerija