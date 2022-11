Do 11. ure 12-odstotna volilna udeležba; visoka v Krškem

20.11.2022 | 14:15

Na lokalnih volitvah, ki danes potekajo v 212 občinah po državi, je do 11. ure po podatkih občinskih volilnih komisij volilo 201.961 oz. 12 odstotkov volilnih upravičencev. V mestnih občinah je bila udeležba 10,02-odstotna, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Na prejšnjih volitvah novembra 2018 je bila udeležba do 11. ure nekoliko višja, in sicer 15,3-odstotna. Leta 2015 pa je v prvem krogu do 11. ure na volišča prišlo 13,3 odstotka upravičencev.

Kot so danes še sporočili z ministrstva za javno upravo, je bila sicer leta 2018 volilna udeležba v prvem krogu lokalnih volitev 51,2-odstotna, leta 2014 pa 45,2-odstotna.

Na volitvah, na katerih volilci volijo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oz. četrtnih skupnosti, ima pravico voliti 1.683.643 oseb.

Do 11. ure je bila najvišja udeležba v občini Jezersko (26,33 odstotka), najnižja v občini Horjul (6,86 odstotka).

Med mestnimi občinami je bila najvišja v Kopru (13,02 odstotka), sledile so Krško (12,11 odstotka), Velenje (12,02 odstotka), Murska Sobota (11,80 odstotka), Nova Gorica (10,51 odstotka), Ptuj (10,38 odstotka), Slovenj Gradec (10,32 odstotka), Maribor (10,16 odstotka), Novo mesto (10,08 odstotka), Celje (10,01 odstotka), Kranj (9,67 odstotka) in Ljubljana (8,80 odstotka).

STA; M. K.