Kje je bilo danes največ snega?

20.11.2022 | 14:30

Danes dopoldne na naših cestah (Foto: FB PKD)

Dele države je danes pobelil sneg, po nižinah je snežilo ponekod na Notranjskem, Kočevskem in Dolenjskem. Prometnoinformacijski center za države ceste voznikom svetuje previdnost.

Na pot naj se odpravijo prej in le z ustrezno zimsko opremo, svetuje. Opozarja tudi, da ponekod po Sloveniji gosta megla zmanjšuje vidljivost.

"Slabše vremenske razmere otežujejo vožnjo. Upoštevati je treba, da za isto pot potrebujemo precej več časa kot v idealnih razmerah. Daljša je tudi zavorna pot, zato previdno!" so zapisali.

Zaradi zimskih razmer na hrvaški strani velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike prek mejnih prehodov Petrina, Babno Polje in Podplanina.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so v 12 urah do 7. ure zjutraj denimo v Novem mestu zapadli trije centimetri snega, v Kočevju dva centimetra in v Velikih Laščah en centimeter.

Največ snega je v tem obdobju zapadlo na Miklavžu na Gorjancih (17 centimetrov), na Planini v Podbočju (15 centimetrov), na Kumu in Sviščakih (po 14 centimetrov) ter na Blokah (10 centimetrov). Na Kredarici je na novo zapadel en centimeter snega, snežna odeja je tam debela 15 centimetrov.

KAKO KAŽE?

Arso napoveduje, da se bo popoldne na zahodu delno jasno, drugod večinoma oblačno, na jugovzhodu bodo še rahle padavine. Burja na Primorskem bo počasi slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Ponoči se bo v večjem delu države delno razjasnilo, marsikje po nižinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od -2 do 2, ob morju okoli 7 stopinj.

V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več sonca bo na Primorskem in v gorah, po nižinah v notranjosti se bo zadrževala megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 8, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

V torek bo oblačno s padavinami, po nižinah bo večinoma deževalo. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, popoldne pa bo na Primorskem zapihala burja. V sredo dopoldne bodo padavine večinoma ponehale, na zahodu se bo delno zjasnilo, še kaže napoved Arsa.

STA; M. K.