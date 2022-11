Trupelce novorojenčka med odpadki: detomor ali umor?

20.11.2022 | 15:40

Deponija Špaja dolina se nahaja med Grosupljem in Višnjo Goro. (Foto: arhiv; JKP Grosuplje)

V soboto so, kot smo poročali, v sortirnici odpadkov na deponiji Špaja dolina na območju Grosupljega pri ločevanju odpadkov našli truplo novorojenčka moškega spola.

Policisti so kraj zavarovali in zbrali prva obvestila. »Opravljen je bil ogled kraja, o tem pa sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec ter zdravnik Inštituta za sodno medicino,« so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Obdukcijo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino, kamor so odpeljali truplo, da bi ugotovili točne okoliščine smrti. Za zdaj namreč še ni mogoče reči, ali gre za detomor. Kot je danes pojasnil Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Ljubljana, o detomoru govorijo izključno takrat, ko je za smrt otroka odgovorna mati neposredno po porodu ali med porodom, ko je še pod vplivom poroda. Torej v takšnem primeru ne gre za mrtvorojenega otroka, je dodal. Zagrožena kazen je zapor do treh let.

Omenjeno sortirnico sicer upravlja podjetje Gor iz Celja, ki ločuje odpadke od različnih zbiralcev odpadkov.

Potrebujejo pomoč

Preiskava se torej nadaljuje. Ob tem naprošajo vse, ki bi imeli informacije, ki bi kriminalistom lahko prišle prav, da jim jih sporočijo na interventno telefonsko številko 113 oziroma na anonimno številko 080 12 00. Obvestijo lahko tudi najbližjo policijsko postajo.

M. K.