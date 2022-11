Do 16. ure volila slaba tretjina volilcev; v štirih občinah naše regije že čez polovico

20.11.2022 | 17:45

Na lokalnih volitvah je do 16. ure po podatkih občinskih volilnih komisij volilo 550.815 oziroma 32,72 odstotka volilnih upravičencev. To je nekaj manj kot na prejšnjih volitvah. V mestnih občinah je bila udeležba 28,36-odstotna, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

V štirih občinah naše regije se je do 16. ure na volišča odpravila že več kot polovica volilcev. V Občini Šmarješke Toplice je bila volilna udeležba 53,9 odstotna, v Občini Šentrupert 50,57 odstotna, v Občini Kostanjevica na Krki 52,71 odstotna in v Občini Žužemberk 52 odstotna.

V obeh mestnih občinah regije je bila udeležba precej nižja - v MO Novo mesto 28,88 in v MO Krško 32,83 odstotna.

Podatki po občinah so sicer na voljo tu.

Na volitvah leta 2018 je bila udeležba do 16. ure 36,85-odstotna, na volitvah leta 2014 pa 32,12-odstotna.

Do 11. ure je bila danes udeležba 12-odstotna, v mestnih občinah pa 10,02-odstotna. To je manj kot na prejšnjih volitvah novembra 2018. Takrat je do 11. ure glasove oddalo 15,28 odstotka upravičencev. Leta 2015 pa je v prvem krogu do 11. ure na volišča prišlo 13,25 odstotka upravičencev.

Kot so danes še spomnili na ministrstvu za javno upravo, je bila sicer leta 2018 končna volilna udeležba v prvem krogu lokalnih volitev 51,2-odstotna, leta 2014 pa 45,2-odstotna.

Na letošnjih volitvah, na katerih volivci volijo župane in člane občinskih svetov, pa tudi člane krajevnih, vaških oz. četrtnih skupnosti, ima pravico voliti 1.683.643 oseb.

Volišča se bodo zaprla ob 19. uri.

STA; M. K.