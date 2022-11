V škocjanski občinski svet prihaja nova energija. Novost – gospodarska lista s kar tremi svetniki

21.11.2022 | 12:05

V škocjanskem občinskem svetu bo kar nekaj novih imen. (Foto: L. M.)

Jože Kapler se veseli že svoje četrte zmage za župana. (Foto: L .M.)

Škocjan - V občini Škocjan je bila volilna udeležba 49,12 odstotna, kar je več od slovenskega povprečja, in nižja od volitev v Škocjanu pred štirimi leti (55,34).

Pričakovano in prepričljivo je zmagal dosedanji župan Jože Kapler (SDS), ki je prejel 84,19 odstotkov glasov, edini protikandidat Franci Kocjan (SLS) je dosegel 15,81 odstotka. Oba sta se za županski stolček pomerila že pred štirimi leti, tokrat ga je Kapler premagal še z nekaj odstotki več (leta 2018 je bil rezultat 81,98 za Kaplerja in 18,02 za Kocjana). Kapler je zmagal na vseh voliščih.

Na tokratnih volitvah je bilo neveljavnih glasovnic za župana 60.

V 12-članskem občinskem svetu je svojega predstavnika dobilo pet strank oz. list od šestih, ki so kandidirale. Neuspešen je bil SD.

V svetu bo najmočneje zastopana stranka SDS (5), njeni svetniki so: Jože Kapler, Martina Kralj, Matej Hočevar, Janez Lekše in Rajko Zakšek; sledi Lista za gospodarski razvoj (3), ki je novost v škocjanski lokalni politiki: Aleš Ucman, Blanka Matko in Bogdan Krašna; Bučka – neodvisna lista (2): Silvo Vene in Alojz Hočevar; SLS (1) Stanislav Antić in DU (1): Viktor Matko.

L. Markelj