Župani: kje novi, kje stari, kje bo drugi krog?

21.11.2022 | 12:10

NOVA ŽUPANA - Tomaž Ramovš v Šentrupertu in Martina Legan Janžekovič v Metliki sta premagala aktualna župana in zmagala že v prvem krogu.

Volilna jesen še ni končana. 4. decembra bodo župana v drugem krogu med drugim dobili v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno, Dolenjske Toplice, Krško, Brežice in Kostanjevica na Krki.

Sinoči smo na portalu lokalne volitve spremljali z našimi novinarji na terenu. S kandidati in njihovimi volilnimi štabi smo bili vse od zaprtja volišč pa do poznih večernih (oz. zgodnjih jutranjih) ur, ko je bilo povsod že znano, kdo bo občino vodil prihodnja štiri leta oz. kje bo potreben še drugi krog volitev. Potek večera in spremljanja rezultatov lahko seveda še vedno preverite v objavljenih prispevkih v rubriki LOKALNE VOLITVE.

Volilno obarvan bo naš portal še naprej, saj zdaj spremljamo tudi sestave občinskih svetov. V nadaljevanju pa še enkrat zbirno o volitvah županov: kje so se obdržali zdajšnji prvi možje občin? Kje so volilci izbrali nova imena? In kje se bodo na volišča podali še enkrat?

OSREDNJA DOLENJSKA IN BELA KRAJINA: 10 NOVIH/STARIH ŽUPANOV

V 15 občinah osrednje Dolenjske in Bele krajine je v prvem krogu županskih volitev vnovične mandate dobilo 10 starih županov. V občinah Dolenjske Toplice, Trebnje in Mokronog-Trebelno bo potreben drugi krog županskih volitev. V Mestni občini Novo mesto si je tretji županski mandat prepričljivo zagotovil Gregor Macedoni.

Po delnih neuradnih podatkih bodo stare župane imele Mestna občina Novo mesto in občine Črnomelj, Semič, Žužemberk, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Mirna, Mirna Peč in Straža.

Novo županjo so dobili v Metliki in novega župana v Občini Šentrupert, v treh občinah pa bo torej potreben drugi krog županskih volitev.

V Občini Metlika je kandidatka s podpisi volivcev Martina Legan Janžekovič v prvem krogu presenetljivo pometla s kandidatom SD in dozdajšnjim županom Darkom Zevnikom, ki je to občino vodil od leta 2012. Ob nekaj več kot 51-odstotni volilni udeležbi je zbrala dobrih 62 odstotkov glasov, in Zevnik slabih 35 odstotkov.

V dolenjski Občini Šentrupert pa je kandidat s podpisi volivcev Tomaž Ramovš ob nekaj več kot 64-odstotni volilni udeležbi po njegovem prvem mandatu opravil z županom in kandidatom skupine volivcev Andrejem Martinom Kostelcem. Ta je namreč prejel dobrih 38 odstotkov in Ramovš dobro polovico glasov.

V Občini Dolenjske Toplice se bo moral dozdajšnji župan in kandidat s podpisi volivcev Franc Vovk, ki je v prvem krogu osvojil slabih 44 odstotkov glasov, pomeriti s kandidatko SD Mojco Šenica, ki je ob skoraj 58-odstotni volilni udeležbi zbrala slabih 27 odstotkov glasov.

V Občini Trebnje je največ glasov v prvem krogu oz. slabo polovico zbrala kandidatka liste Drot - za razvoj Mateja Povhe in s tem zamajala položaj dolgoletnega župana Alojzija Kastelica. Ta je kot neodvisni kandidat zbral dobro petino glasov in se bo moral z njo pomeriti še v drugem krogu.

V Občini Mokronog-Trebelno se v drugem krogu obeta dvoboj med dolgoletnim županom in kandidatom s podpisi volivcev Antonom Mavrom, ki je v prvem krogu dobil dobrih 46 odstotkov glasov, in njegovim tekmecem, kandidatom s podpisi volivcev Francem Glušičem, ki je dobil slabih 43 odstotkov glasov.

Mestno občino Novo mesto bo še naprej vodil Gregor Macedoni, Občino Črnomelj Andrej Kavšek, Občino Semič Polona Kambič, ki ni imela protikandidata, Občino Žužemberk Jože Papež, Občino Šentjernej Jože Simončič, Občino Škocjan Jože Kapler, Občino Šmarješke Toplice Marjan Hribar, Občino Mirna Dušan Skerbiš, Občino Mirna Peč Andrej Kastelic in Občino Straža Dušan Krštinc.

V Občini Šmarješke Toplice, kjer se je po tesnem izidu in zapletih po županskih volitvah leta 2018 vnovič odvil dvoboj med nekdanjo oz. dolgoletno županjo Bernardko Krnc in Marjanom Hribarjem, kot kaže tokrat ne bo zapletov. Hribar, ki je kandidiral s podpisi volivcev, je namreč ob nekaj več kot 70-odstotni volilni udeležbi v prvem krogu zbral prepričljivih skoraj 66 odstotkov glasov, Krnčeva pa kot kandidatka Gibanja Svoboda dobrih 34 odstotkov glasov.

Župan edine dolenjske mestne občine Macedoni, ki je kandidiral s podpisi volivcev, je ob nekaj manj kot 44 odstotni volilni udeležbi dobil slabe tri četrtine glasov in njegov tekmec, kandidat SD Srečko Vovko, dobro četrtino glasov.

POSAVJE: V SEVNICI NOVI/STARI ŽUPAN, V PREOSTALIH TREH OBČINAH DRUGI KROG

V občinah osrednjega Posavja so v prvem volilnem krogu novega starega župana dobili le v Občini Sevnica. V Mestni občini Krško se bosta v drugem krogu pomerila Dušan Šiško in Janez Kerin, v občini Brežice Ivan Molan in Igor Zorčič v Kostanjevica na Krki pa Robert Zagorc in Melita Skušek.

V Sevnici je kandidat SLS Srečko Ocvirk, ki je vodstvo sevniške občine po približno pol mandata prevzel leta 2008, ob nekaj več kot 51-odstotni volilni udeležbi v prvem volilnem krogu dobil dobrih 56 odstotkov glasov in njegov izzivalec, kandidat s podpisi volivcev, Aleš Žibert, dobrih 44 odstotkov glasov.

V Mestni občini Krško se bosta v drugem krogu pomerila kandidat s podpisi volivcev in nekdanji poslanec SNS ter občinski svetnik Dušan Šiško, ki je ob skoraj 47-odstotni volilni udeležbi zbral slabo četrtino glasov, in kandidat s podpisi volivcev Janez Kerin. Ta si je v prvem krogu zagotovil skoraj petino glasov.

V Občini Brežice se bo v drugem krogu županskih volitev ponovil dvoboj izpred štirih let. Dozdajšnji župan in kandidat s podpisi volivcev Ivan Molan, ki brežiško občino vodi v zadnjih štirih in pol mandatih in je v tokratnem prvem krogu ob nekaj več kot 51-odstotni volilni udeležbi dobil slabih 45 odstotkov glasov, se bo moral v drugem krogu vnovič pomeriti s kandidatom skupine volivcev in nekdanjim predsednikom državnega zbora Igorjem Zorčičem. Ta je sicer v tokratnem prvem krogu dobil skoraj 30 odstotkov glasov.

Napeto je tudi v Občini Kostanjevica na Krki, ki sicer geografsko spada na Dolenjsko, po statistični opredelitvi pa v posavsko regijo.

V Kostanjevici na Krki je letos v zadnjem letu svojega drugega mandata umrl župan Ladko Petretič, njegov namestnik, kostanjeviški podžupan in kandidat s podpisi volivcev Robert Zagorc pa je v nedeljskem prvem krogu volitev zbral dobrih 48 odstotkov glasov. V drugem krogu se bo moral Zagorc tako pomeriti s kandidatko s podpisi volivcev Melito Skušek, ki je ob nekaj manj kot 69-odstotni volilni udeležbi v prvem krogu osvojila dobrih 38 odstotkov glasov.

KOČEVSKO-RIBNIŠKO IN ZAHODNA DOLENJSKA: BREZ VEČJIH SPREMEMB

Na kočevsko-ribniškem območju lokalne volitve pričakovano niso prinesle večjih sprememb, enako tudi ne v Ivančni Gorici in Grosupljem, kjer na čelu občin ostajajo zdajšnji župani. So pa nove župane dobili v Loškem Potoku, Dobrepolju in Loški dolini.

V Kočevju je aktualni župan Vladimir Prebilič po delnih neuradnih izid dobil nekaj manj kot 70 odstotkov glasov, njegov prvi zasledovalec, nekdanji župan Janko Veber (Sloga), pa nekaj manj kot 8,3 odstotka glasov. Prebiličeva lista je v občinskem svetu prejela dva mandata manj kot pred štirimi leti, ko jih je dobila 16, vseeno pa bo imela v občinskem svetu še vedno večino.

V Ribnici je imel aktualni župan Samo Pogorelc zmago zagotovljeno že pred volitvami, saj je bil edini kandidat. Hkrati je njegova lista tako kot pred štirimi leti dobila 11 občinskih svetnikov in bo imela v občinskem svetu večino.

V Ivančni Gorici je z nekaj manj kot 61 odstotki glasov po pričakovanjih zmagal aktualni župan Dušan Strnad (SDS), ki si je zagotovil tudi večino v občinskem svetu, v Grosupljem pa z nekaj manj kot 67 odstotki glasov Peter Verlič (SDS in NSi).

Bodo pa nove župane dobili v Loškem Potoku, Dobrepolju in Loški dolini, saj se zdajšnji župani niso odločili za kandidaturo. V Loškem Potoku je Simon Debeljak (podpisi volivcev) s skoraj 86 odstotki podpore premagal kandidata SDS Roberta Volfa. V Dobrepolju se bo na čelo občine zavihtel Janez Pavlin (podpisi volivcev), ki je bil edini kandidat. V Loški dolini je med štirimi kandidati že v prvem krogu z nekaj manj kot 51 odstotki glasov slavil Matjaž Antončič (Naša Notranjska).

V Osilnici, Sodražici, Blokah in Cerknici na čelu ostajajo zdajšnja županja in župani. V Osilnici je aktualna županja Alenka Kovač (Gibanje Svoboda) z nekaj manj kot 75 odstotki glasov močno premagala Anamarijo Štimec iz NSi. Župan Sodražice Blaž Milavec je imel tako kot pred štirimi leti zmago zagotovljeno že vnaprej, saj je bil edini kandidat. V občini Bloke je aktualni župan Jože Doles (SLS) z nekaj več kot 71 odstotki glasov močno premagal protikandidata Aleksandra Lavriča Preglja (Naša Notranjska). V Cerknici je aktualni župan Marko Rupar (SDS) med petimi kandidati dobil nekaj več kot 50 odstotkov glasov.

V Velikih Laščah bodo župana dobili v drugem krogu. V prvem je aktualni župan Tadej Malovrh (podpisi volivcev) prejel nekaj manj kot 30 odstotkov glasov, njegov najbližji zasledovalec Matjaž Hočevar (podpisi volivcev) pa dobrih 24 odstotkov.

Drugi krog volitev bo potreben tudi v Kostelu, kjer se bosta pomerila kandidata s podpisi volivcev, Nataša Turk in Valentin Južnič. Prva je prejela nekaj več kot 41 odstotkov glasov, drugi nekaj manj kot 32 odstotkov. Zdajšnji župan Ivan Črnkovič se ni odločil za kandidaturo.

M. K.