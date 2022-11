Macedoni dobil konkretnejšo opozicijo; kdo so svetniki?

21.11.2022 | 12:10

Kako lagodna bo vladavina Gregorja Macedonija v novem mandatu? (Foto: R. K.)

Novo mesto - Gregor Macedoni je s tričetrtinskim deležem glasov dobil volilno bitko s Srečkom Vovkom in s tem osvojil svoj tretji županski mandat, prav tako pa je s svojo listo dobil največ članov v občinskem svetu. Pa vendar se mu vse skupaj ni izteklo tako tako dobro kot pred štirimi leti, ko je imel skupaj s koalicijskimi partnerji v občinskem svetu absolutno večino. Zdaj bo imel v svetu precej močno opozicijo, ki pa bo, po imenih sodeč, znala biti tudi konstruktivna.

Lista Gregorja Macedonija je namreč z desetih mandatov v iztekajočem se mandatu ohranila sedem mest v občinskem svetu, Gibanje Svoboda je kot novinec volilno nedeljo končalo s petimi mandati, po tri mandate so volivci namenili stranki SDS (leta 2018 so imeli štiri), in Listi Naš kraj - naše mesto na čelu z dosedanjim svetnikom Dobre države (prej 1) Rokom Mežnarjem. Solidarnosti je obdržala dva mandata, po dva svetnika pa bodo imele tri stranke, ki so imele do sedaj enega samega svetnika, SLS, NSi in SD. Enega samega svetnika bodo imele v naslednjem štiriletnem obdobju stranki Konkretno in Zvezi za Dolenjsko, ki sta imeli do sedaj tri svetnike, in Desus, ki je imela do sedaj dva svetnika. Brez svetniškega mesta je ostal dolgoletni svetnik Jelinčičeve SNS Matjaž Engl.

Pred volitvami so podporo županu Macedoniju izrazile stranke NSi, SDS in SLS. Z glasovi njihovih svetnikov bi imel župan v občinskem svetu 14 glasov, kar mu ne zagotavlja večine in lagodnega vladanja, zato bo moral zavezništvo iskati med ostalimi svetniškimi skupinami. Za šibko večino bi bilo dovolj h koaliciji pridobiti vedno konstruktivnega svetnika Desus Adolfa Zupana, za udobnejše vladanje pa se na županovem spisku lahko znajde še katera svetniška skupina, ki je tudi že v prejšnjem mandatu podpirala vse dobre rešitve in predloge koalicije.

Poimenska sestava občinskega sveta trenutno še ni znana, saj še niso vneseni vsi preferenčni glasovi. Ko bodo, bomo pripisali tudi imena izvoljenih svetnikov.

Dodano ob 17.50:

Ker vse do zdaj v tabelo Državne volilne komisije ne bilo vpisano vseh preferenčnih glasov, objavljamo imena izvoljenih svetnikov brez upoštevanja teh.

Lista Gregorja Macedonija (7): Gregor Macedoni, Jasna Kos Plantan, Boštjan Grobler, Sara Tomšič, Janez Povh, Vesna Vesel in Urban Kramar (zaradi nezdružljivosti funkcij bi bila namesto Gregorja Macedonija in Urbana Kramarja v mestni svet uvrščena Primož Kobe in Darja Marjanović);

Gibanje Svoboda (5): Matija Škof, Renata Pavlin, Tomaž Levičar, Urška Kovačič, Žiga Papež;

SDS (3): Bojan Kekec, Eva Filej Rudman in Peter Kostrevc;

Lista Naš kraj - naše mesto (3): Rok Mežnar, Alenka Kopina in Marjan Erpe;

SLS: Jirí Volt in Kaja Galič;

NSi: Vida Čadonič Špelič in Marko Dvornik;

SD: Srečko Vovko in Helena Brulc;

Solidarnost, za pravično družbo: Uroš Lubej in Maja Žunič Fabjančič;

Desus: Adolf Zupan;

Konkretno: Alojz Kobe;

Zveza za Dolenjsko: Andrej Kastrevec.

Enajst oziroma v primeru uvrstitve v svet Darje Marjanović z liste Gregorja Macedonija dvanajst svetnikov bi bilo v primerjavi z dosedanjo sestavo novih - vseh pet svetnikov Gibanja Svoboda, Alenka Kopina in Marjan Erpe z Liste Naš kraj - naše mesto, Jirí Volt in Kaja Galič (SLS), Vida Čadonič Špelič (NSi), Helena Brulc (SD) in Andrej Kastrevec (ZZD).

I. Vidmar