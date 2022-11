V Mirni Peči med svetniki večina novih obrazov

21.11.2022 | 14:10

Foto: M. Ž., arhiv DL

Mirna Peč - Mirnopeški občinski svet je doživel kar precejšnje spremembe. Od devetih članov so le trije stari obrazi, in sicer Damjan Zupančič (SDS) ter Irena Pust in Zvone Lah, ki sta tokrat izvoljena listi Zelenih Slovenije. Slednji se je potegoval tudi za stolček prvega moža občine, a ga je prepričljivo premagal zdajšnji župan Andrej Kastelic.

V prihodnjih štirih letih bodo tako poleg že omenjenih lokalno politiko sooblikovali novinci Marjan Parkelj, Vladislava Vidic in Jure Mervar (Marjan Parkelj in skupina volivcev), Anton Strajnar in Jožef Špendal (SDS), Jože Krevs (Marko Vinko Kupljenik in skupina volivcev) in Jan Kopač (SD).

Novi stranki v mirnopeškem občinskem svetu sta Zeleni Slovenije in SD, SDS pa je število svetnikov v primerjavi s tem mandatom povečal iz enega na tri. Poleg tega se je svet tudi pomladil, trije svetniki so mlajši od 36 let.

M. Ž.