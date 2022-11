Med šmarješkimi svetniki polovica novih obrazov. Dve ženski, prej nobene, Krnčeva ni bila izvoljena

21.11.2022 | 14:20

Marjan Hribar z nekdanjim občinskim svetnikom Aleksandrom Duričem, ki se je s Hribarjem veselil zmage. (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - Čeprav so mnogi napovedovali, da bo šlo na lokalnih volitvah v občini Šmarješke Toplice pri izbiri novega župana oz. županje na tesno, se to ni zgodilo, niti najmanj pa se - k sreči – ni ponovila zgodba izpred štirih let. Takrat je mag. Marjan Hribar po drugem krogu volitev, ko je kazalo na neodločen izid s protikandidatko mag. Bernardko Krnc, po mnogih zapletih in večkratnem štetju volilnih lističev slednjo premagal z dvema glasovoma.

Tokrat je Marjan Hribar (predlagatelj Gašper Gregorčič in skupina volivcev) zmagal zelo prepričljivo in tega je še posebej vesel. Prejel je 65,61 odstotkov glasov, konkurentka Bernardka Krnc (Gibanje Svoboda) je dosegla 34,39 odstotka glasov. Ni bila izglasovana niti za občinsko svetnico.

Neveljavnih glasov za župana je bilo 13.

Franc Anderlič se veselil izvolitve za občinskega svetnika in da ostaja podžupan Občine Šmarješke Toplice.

Volilne rezultate je stari in novi župan pričakal v krogu številnih podpornikov v gostilni sredi Šmarjete Pri dediju, med njimi je bilo tudi dosti dosedanjih občinskih svetnikov in nekateri bodo v 11-članskem občinskem svetu sedeli tudi prihodnja štiri leta.

Posebnost šmarješkega občinskega sveta je gotovo ta, da sta v njem zastopani le dve stranki s po enim svetnikom, vsi ostali svetniki prihajajo z list z imenom občana in skupine volivcev. Podobno je bilo že tudi doslej.

V občinskem svetu bodo odločali: Tone Bobič, Simon Štukelj (SDS), Alojz Jeglič, Bojan Prešeren, Damjan Cvetan, Mirko Perše, Tomaž Ajdnik, Polonca Bevc, Silva Marzel (Gibanje Svoboda) , Franc Anderlič in Denis Perše. Polovica je novih obrazov. Po novem sta v občinskem svetu tudi dve ženski, v prejšnjem mandatu ni bilo nobene.

Kot je že po razglasitvi volilnih rezultatov sinoči v volilnem štabu oznanil župan Marjan Hribar, bo njegova desna roka, torej podžupan, znova Franc Anderlič iz Zbur, ki se je tega vidno razveselil.

L. Markelj