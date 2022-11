DROT bo imel kar osem svetnikov, Nestrankarska županova lista pa le enega

21.11.2022 | 18:15

Če bi Mateja Povhe dobila 50 glasov več (na sliki s partnerjem ob sinočnjem čakanju na volilne rezultate), potem drugega kroga županskih volitev v Trebnjem ne bi bilo. (Foto: arhiv; R. N.)

Sestava trebanjskega občinskega sveta bo kar spremenjena. Slika je ilustrativna.(Foto: R. N., arhiv DL)

Trebnje - Na včerajšnjih lokalnih volitvah je največ glasov v tekmi za županski stolček dobila Mateja Povhe (DROT - za razvoj), ki je prepričala 49,11 odst. volivcev. Da bi bila za županjo izvoljena že v prvem krogu ji je zmanjkalo 50 glasov, v drugem krogu se bo pomerila z aktualnim županom Alojzijem Kastelicem, ki je zbral 21,88 odst. glasov.

Kakšno pa bo po novem razmerje moči v občinskem svetu? DROT, ki je imel do zdaj šest svetnikov, jih bo imel po novem osem. Če se bodo povezali z Gibanjem Svoboda, ki je dobil tri svetniška mesta, bodo že imeli večino v 21-članskem občinskem svetu. SDS je ohranil štiri mandate, medtem ko so SD, SMC in ZL-DSD ostale brez svetnikov. Enega je zgubil tudi SLS, po novem jih bo imel dva, prav toliko jih bo imela NSi, ki je tako enega pridobila. Največji padec je doživela Nestrankarska županova lista, ki je zdaj imela tri svetnike, po nedeljski lokalnih volitvah pa je dobila le en mandat.

Po neuradnih podatkih bo nova sestava občinskega sveta:

- DROT- za razvoj (8): Blaž Ovnik, Andreja Zupančič, Miha Sever, Mateja Povhe, Leon Lobe, Špela Smuk, Dean Verbič in Vanja Jakopin;

- SDS (4): Franci Ostanek, Jože Avguštinčič, Franci Kepa in Helena Plavec;

- Gibanje Svoboda (3): Franc Brane Praznik, Andreja Gorenc in mag. Gregor Kaplan;

- NSi (2): Branko Longar in Blaž Pavlin;

SLS (2): Ana Moder, Bogomir Mlakar ali Dejan Kastelic pa sta po podatkih Državne volilne komisije prejela enako število glasov, v tem primeru odloča žreb

- Nestrankarska županova lista (1): Milan Kastelic

Za romskega svetnika pa se je potegoval Matej Breznik.

