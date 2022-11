Straški župan bo imel v svetu prepričljivo večino

21.11.2022 | 18:20

Dušan Krštinc bo imel precej mirnejši mandat. (Foto: I. V., arhiv DL)

Straža - Lokalne volitve v Straži, kjer so prvič volili po večinskem volilnem sistemu, so v občinski svet prinesle velike spremembe. Poleg tega, da bo v njem sedelo kar sedem novih svetnikov, se je spremenilo tudi razmerje moči. Če je v prejšnjem mandatu stari novi župan Dušan Krštinc, ki je znova premagal protikandidata Sama Jakljiča, v občinskem svetu ni imel večine, v prihodnjih štirih letih ne bo imel težav.

Razvojna iniciativa občine Straža – RIOS ima v enajstčlanskem svetu kar osem svetnikov, do zdaj so bili štirje, Lista krajanov občine Straža – LKOS, ki je skupaj še z dvema svetnikoma druge liste oz. stranke tvorila večinsko opozicijo, pa je iz petih svetnikov padla na vsega dva.

Svetniško skupino RIOS po novem sestavljajo »stara« obraza Andrej Petkovič in Damjan Jerman ter novinci Valentin Juranović, Mateja Novak, Mateja Košir, Zdravko Gorše, Marjan Irt in Bojan Može. V občinskem svetu bo iz LKOS-a znova sedela Anica Nose, ki ji bo družbo delal nov kolega Robert Kren, zaokrožuje pa ga dosedanji svetnik SLS Pavel Vidic, ki je tokrat kandidiral kot neodvisni (predlagatelj je bil Radoš Kužnik in skupina volivcev).

M. Ž.