Težki časi pred Ocvirkom; upa na večjo politično kulturo

21.11.2022 | 19:40

Srečko Ocvirk in Roman Žveglič dobre volje po zmagi

Aleš Žibert

Ocvirk in direktor občinske uprave Zvone Košmerl

Žiberta so podprli tudi nekateri podjetniki.

Sevnica - Dosedanji dolgoletni sevniški župan Srečko Ocvirk bo nadaljeval z županovanjem. Volivke in volivci so se tako odločili na lokalnih volitvah v sevniški občini s 56,37 odstotka glasov. Njegovemu protikandidatu Alešu Žibertu so namenili 43,63 odstotka glasov. Udeležba je bila tudi v sevniški občini slaba – le 51,24 odstotna. Vzdušje pri spremljanju volilnih rezultatov na mobilnikih in televizijskih zaslonih je bilo pri obeh kandidatih sproščeno, na dveh lokacijah volilnih štabov: v hotelu Ajdovec in v Bowling Centru De Luxe, ki ju deli le Kvedrova cesta.

PREDVOLILNA KAMPANJA BREZ VSEBINE

Znova izvoljeni župan Srečko Ocvirk, ki je skupaj s somišljeniki čakal na izid v restavraciji Ajda sevniškega hotela Ajda, je za tri medijske hiše še pred polnočjo dejal: »Zahvaljujem se vsem volivkam in volivcem za sporočilo, ki so ga dali na teh lokalnih volitvah. Kandidatura za župana je bila izredno naporna, letošnje lokalne volitve za župana lahko ocenim kot najbolj brez vsebine in nizkega političnega nivoja doslej. Vsebinske razprave ni bilo, bila pa so izredno velika podtikanja. Verjamem, da bo politična kultura v mandatu, ki prihaja, narasla in bo boljša, da se bo stanje umirilo. Če se to ne bo zgodilo, bo na takem nivoju zelo težko voditi občino, pri tem mislim tudi na občinski svet, ne samo na funkcijo župana. Družbena odgovornost je izredna pomembna za dober razvoj okolja, v katerem živimo. Prvi projekti, ki se jih bom lotil v novem mandatu, bodo projekti, ki že tečejo, ki so v izvajanju in sem jih izpostavil v predvolilni kampanji. Žalosti me, da ti vsebinski projekti niso bili prepoznani, temveč so bili v ospredju interesi posameznih političnih strank ali posameznih gospodarskih družb.

Na nek način je bil rezultat volitev pričakovan, a ob tem moram poudariti, da sta se v neke vrsto koalicijo povezali dve najmočnejši stranki na državnem nivoju, ki imata v slovenskem parlamentu ustavno večino. Združitev teh dveh strank proti nekomu, ki kandidira v okviru SLS, je bila izredno zahtevna in mislim, da je to velik poraz za dve najmočnejši slovenski parlamentarni stranki, ki sta združili moči. Verjamem, da bomo skupaj skozi pogovore našli primeren jezik. Kajti SLS lahko povezuje tako levi kot desni pol. Verjamem, da bomo s konstruktivnim dialogom dosegli primeren razvojni dialog tudi za prihodnost, kar smo ravno tako dosegli v preteklosti, vendar, žal, to ni bilo prepoznano.«

OCVIRK 14 LET NI MENJAL STRANKARSKE BARVE

Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice, dolgoletni Ocvirkov strankarski sopotnik in skoraj sosed (bil je že tudi uspešen vodja predvolilnih kampanj pokojnega župana Kristijana Janca) je menil, da je rezultat letošnjih županskih volitev pričakovan. »Čeprav bi bili lahko odstotki malo višji, vendar je treba vedeti, da je Srečko Ocvirk že 14 let župan in v tem času ni menjal strankarske barve. Prepričan sem, če bi kandidiral s podpisi volivk in volivcev kot neodvisni kandidat za župana, če bi ustanovil županovo listo, bi bil rezultat precej boljši.«

Sedeže v 25-članskem Občinskem svetu Občine Sevnica bo zasedalo osem svetnikov Slovenske demokratske stranke (SDS), sedem svetnikov Slovenske ljudske stranke (SLS), šest svetnikov Gibanja Svoboda, dva svetnika Neodvisne liste za razvoj krajevnih skupnosti v občini Sevnica in po en svetnik Nove Slovenije – Krščanski demokrati (N.Si) in Socialnih demokratov (SD). Če se bo nadaljevala tudi v sevniškem občinskem svetu ta nenavadna, neprincipielna koalicija, kakršno sta sklenili SDS in Svoboda za županske volitve z novo Neodvisno listo, se Ocvirku obeta neprimerno težje vodenje občine, kot doslej. To pomeni, da bo potrebno precej več usklajevanja in posluha, da ne bi njegova SLS postala »brezzobi tiger«, saj se bo morala potruditi za vsak glas svetnikov.

SVETNIKI SO ...

Na listi SDS so bili izvoljeni: Gregor Korene, Marjan Ločičnik, Tanja Novšak, Marko Kotar, Tomaž Lisec, Brigita Karlovšek, Ivan Orešnik in Miro Juntez, slednji je novinec; svetniki SLS: Srečko Ocvirk, Majda Jazbec, Božidar Groboljšek, Vincenc Knez, Janoš Janc, Janez Kukec in Boštjan Repovž, slednji je novinec; svetniki Gibanja Svoboda pa so: Gorazd Zupanc, Anita Žulič, Rok Petančič, Biljana Bahat Vovk, Jernej Žnidaršič in Rado Kostrevc. Zupanc in Petančič sta bila dosedanja svetnika LMŠ, Kostrevc pa svetnik SD. Novinci so vsi preostali člani(ce) Svobode. Neodvisna lista za razvoj KS v občini Sevnica bo v občinskem svetu imela Damjana Žiberta in Stanislavo Žičkar. Slednja je bila doslej svetnica SD, je pa odstopila kot predsednica OO SD. Svetnik NSi so Edvard Turk in svetnica SD Ana Jelančič. Je aktualna predsednica SD v sevniški občini. Od skupno 25 izvoljenih svetnic in svetnikov jih je 16 »povratnikov« iz mandata 2018-2022, devet je novink oz. novincev.

ŽIBERT RAČUNAL NA ZMAGO

Aleš Žibert, ki se je na letošnje lokalne županske volitve podal kot neodvisni kandidat, vendar z neobičajno podporo Gibanja Svoboda in SDS ter Neodvisne liste krajevnih skupnosti, je bil dokaj prepričan v svojo zmago, a je moral priznati premoč aktualnega župana. V prostorih Bowlinga De Luxe v Sevnici je bil v izjavi kratek: »Zame je bila to zanimiva izkušnja in spoznal sem veliko ljudi, prejel mnogo toplih stiskov rok z iskrenimi nameni. Vesel sem te življenjske izkušnje, volitve pa so demokracija in volivke in volivci so se odločili, da si želijo še naprej dosedanje občinsko vodstvo. To odločitev spoštujem in županu čestitam za ponovno izvolitev.«

Med Žibertovimi somišljeniki je sicer med štetjem glasov vladal optimizem, so pa zvečine računali vsaj na tesen končni volilni izid. Poudarjali pa so, da je veliko odvisno od udeležbe, če bodo prišli na volišča v večjem številu tudi mlajši volivci, saj naj bi bili starejši, ki bolj redno obiskujejo volišča, bolj naklonjeni preverjenemu, sedanjemu županu. Med podporniki oziroma simpatizerji Aleša Žiberta so bili tudi nekateri podjetniki in gospodarstveniki. Med temi smo opazili tudi direktorja boštanjskih Gradenj Jerneja in Uroša Povšeta, znanega vinarja Zdravka Mastnaka, v Bowling De Luxe je prišel tudi lastnik podjetja, v katerem je bil direktor krajši čas Aleš Žibert. A bolj zgovoren je bil le nekdanji direktor krmeljskega Inkosa in bivši sevniški nepoklicni podžupan Rudi Bec: »V Sevnici mora priti do sprememb, kajti vse skupaj je začelo stagnirati, zato podpiram mlajšega kandidata, da pride do pozitivnih sprememb, da se bo občina hitreje razvijala. Potrebujemo sveže, mlade moči, nove ideje, nove razvojne programe, mlade. Dosedanji župan ni naredil ničesar slabega, a spremembe so potrebne, tudi v gospodarstvu, predvsem mu je treba nuditi pomoč pri prostoru, ker občina lahko pomaga s prostorskimi ureditvami in infrastrukturo. Leta 2004 se je začelo govoriti o tretji razvojni osi, a kje smo danes? Nič se ni naredilo! Žal se je s pokojnim županom Jancem vse končalo. Treba bi bilo iti takoj v akcijo. Zato je skrajni čas, da pride do spremembe v občini,« je med drugim dejal Bec.

Tekst in foto: Pavel Perc

