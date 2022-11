Med topliškimi svetniki polovica novih

22.11.2022 | 13:10

Mojca Šenica (treja z desne) bo lahko županja, sicer pa svetnica v svetu občine Dolenjske Toplice. (Foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - Svež veter bo zavel tudi v občinskem svetu v Dolenjskih Toplicah, ali bo tudi na županskem stolčku, pa bomo morali počakati na izide drugega kroga volitev, kjer se bosta pomerila aktualni župan Franc Vovk in Mojca Šenica (SD). V 12-članskem svetu je trenutno šest starih obrazov, med njimi tudi kandidatka za županjo, ki pa jo bo, če bo izvoljena, nadomestila prav tako novinka Darja Kralj.

En mandat več kot do zdaj je dobila stranska SD, in sicer poleg že omenjene Šenice Rok Barbič, Karmen Sepaher in Roman Lavrič, vsi so novi svetniki. LIZERO ima po novem dva člana, prej tri, to sta "stara" svetnika Alojz Puhan in Marija Papež, SDS-u sta pripadla dva mandata, zdaj je imel tri, in sicer Bojanu Potočarju, ki je kandidiral tudi za župana, in njegovi hčerki Karmen Kocmur, NSi je obdržala eno svetniško mesto, tokrat ga bo zasedla Brigita Zupančič Tisovec, SLS pa je eno mesto v topliškem svetu izgubila, tako da bo v prihodnjih štirih letih iz vrst te stranke znova sedela Darinka Nardin. Topliški svet ima novo listo Skupaj za moderno in prijazno občino, ki ima dva svetnika – Jureta Filipovića, ki je v iztekajočem mandatu bil član SDS in se je v nedeljo znova potegoval za županski stolček, in novinca Roka Šarloharja.

