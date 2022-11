V žužemberškem občinskem svetu slaba polovica starih

22.11.2022 | 14:20

Franc Škufca je izgubil boj za županski stolček, ostaja pa v žužemberškem občinskem svetu. (Foto: M. Ž.)

Žužemberk - V 15-članskem občinskem svetu občine Žužemberk je lepo število novih svetnikov. Največ mandatov, pet, kar je za enega več kot na lokalnih volitvah leta 2018, je pripadlo stranki NSi, na listi katere je bil izvoljen tudi stari novi župan Jože Papež, ki je v prvem krogu premagal izzivalca Franca Škufco (Razvojna lista Suhe krajine – Franc Škufca), ta ostaja občinski svetnik, in Vladimirja Kostevca (Lepa in edinstvena Suha krajina – LESK).

Poleg Papeža, ki ga bo v svetu nadomestila novinka Nataša Blatnik, so bili izvoljeni dosedanja svetnika Rafael Vidmar in Mateja Novak, po novem pa bosta v njem sedela še Jožica Grden in Janez Pirc. Razvojna lista Suhe krajine – Franc Škufca je ohranila štiri sedeže, poleg slednjega je v svetu za ponovni mandat ostal Marko Zajec, novi članici pa sta Tadeja Lavrič in Anja Jordan.

Stranka SDS bo imela tri svetnike, prej dva, in sicer Bojana Vidmarja, ki je v svetu bil že zdaj, in novinca Vesno Zarabec in Urbana Bobnarja. Lista mladih Suhe krajine je izgubila eno mesto, v prihodnjih štirih letih jo bosta zastopala dozdajšnja svetnika Rok Zupančič in Blaž Hrovat. Po novem bo v občinskem svetu LESK z Darijanom Skubetom, iz njega pa sta izpadli Dobra država in Lista za razvoj Suhe krajine.

M. Ž.