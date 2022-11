V stanovanju našli preminulega; pregreta peč in dimniški požar

22.11.2022 | 07:00

Včeraj ob 16.33 so v Sodražici gasilci PGD Sodražica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem so našli preminulo osebo.

Pregreta peč in goreče saje

Sinoči okoli pol polnoči je v Vavti vasi, občina Straža, zaradi pregretja centralne peči prišlo do izpusta pare v kurilnici stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vavta vas so izpraznili kurišče v peči in jo ohladili.

Ob 16.51 so v Žlebiču, občina Ribnica, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Sušje in Ribnica so varovali dimnik, dokler saje niso dogorele in nato s termovizijsko kamero preventivno pregledali objekt.

Drevo na kablu

Ob 16.30 je na javni poti Zagozdac - Podgora, občina Črnomelj, nagnjeno drevo oviralo promet in viselo na telefonskem kablu. Gasilci PGD Stari Trg so drevo razžagali in odstranili.

Motena bo oskrba z vodo

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz naselij: Velike Malence, Krška vas, Boršt, Račja vas, Župeča vas, Dol. in Gor. Skopice, Dol. in Gor. Pirošica, Cerklje ob Krki, Bušeča vas, Črešnjice, Zasap, Hrastje in Gazice, da bo danes predvidoma med 8. in 12. uro motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVCI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, TP ŽELEZNIKI, TP DRAŠIČI, TP BABNA GORA PRI DRAŠIČIH, TP KRMAČINA, TP KAMENICA1, TP KAMENICA2, TP VIDOŠIČI, TP SLAMNA VAS, TP BOLDRAŽ, TP RADOVICA, TP RADOVICA 2, TP BOJANJA VAS, TP ČRPALIŠČE BOJANJA VAS, TP KRAŠNJI VRH, TP OSTRIŽ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAD MLINI, izvod 6.PARTIZANSKA CESTA;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRŠKE KOŠENICE, izvod 4.AŠKERČEVA-NAHTIGALOVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS;

- od 11:30 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA 1963.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP KK Loka, nizkonapetostno omrežje – Proti Loki med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, pa na območju TP Župjek, nizkonapetostno omrežje – Gornja Sušica med 10. in 13. uro.

M. K.