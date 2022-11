Po obračunu na Ruperčvrhu: sodišče Hudorovca oprostilo poskusa uboja

22.11.2022 | 07:30

Marčevski obračun na Ruperčvrhu (Foto: arhiv DL; B. M.)

Novo mesto - Okrožno sodišče v Novem mestu je Slavka Hudorovca iz Stranske vasi pri Novem mestu oprostilo obtožb o poskusu uboja Dejana Hudoroviča. Prav tako je obtožb oprostilo Tineta Hudorovca, ki ga je obtožnica bremenila sodelovanja v pretepu. Tožilstvo je na razsodbo napovedalo pritožbo.

O streljanju na Ruperčvrhu smo letošnjega marca na portalu poročali tudi s fotografijami - tako o požaru, ki je bil v incidentu tudi podtaknjen, kot o strelskem obračunu.



Obtožnica je Slavka in Tineta Hudorovca bremenila, da ste se spomladi letos zaradi starega družinskega spora zapletla v prepir in fizični obračun z Dejanom Hudorovičem, pri čemer naj bi Slavko Hudorovac streljal nanj s pištolo in ga zadel v roko. Za Slavka Hudorovca, ki je bil od dogodka naprej v priporu, je tožilec v današnji zaključni besedi zahteval šest let zapora, za Tineta Hudorovca pa zaradi vpletenosti v pretep sedem mesecev zapora.

A je sodnik Peter Žnidaršič včeraj oba oprostil. Kot je povedal, je ena od redkih verodostojnih prič dogodka policist, ki je prišel na kraj dogajanja. Ta je na sodišču povedal, da sta Slavko in Tine Hudorovac v času strela stala za hrbtom Hudoroviča, medtem ko je sodni izvedenec ugotovil, da je bil ustreljen s sprednje strani.

Ena od možnih razlag bi tako po oceni sodnika bila, kar sta ves čas sodnega postopka trdila tudi odvetnika obtoženih, da je Hudoroviča po nesreči ustrelil njegov sin, ko je branil očeta in skušal ustreliti Slavka Hudorovca. Da je streljal sin, so po besedah sodnika povedale tudi vse priče, ki so takoj po dogodku klicale na Operativno komunikacijski center. Tudi sam Hudorovič je, kot naj bi izhajalo iz policijskega zapisnika, policistom v bolnišnici, kamor so ga pripeljali, najprej povedal, da ne bo ovadil nikogar, ker bi moral ovaditi sina, pozneje pa je ovadil Slavka Hudorovca. Policisti so na kraju našli tudi le eno pištolo, ta pa je pripadala Hudoroviču.

Zaradi vsega navedenega je sodnik oba oprostil, Slavku Hudorovcu pa tudi odpravil pripor. Če bo sodba na višjem sodišču obveljala, bo stroške postopka nosila država.

STA; M. K.