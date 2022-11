Novomeščani premagali Podgorico

22.11.2022 | 08:30

Foto: Liga ABA

Sarajevo - Košarkarji novomeške Krke so v tekmi tretjega turnirja lige Aba2 v Sarajevu premagali Podgorico z 72:60 (18:20, 37:34, 57:47). Za Novomeščane je to tretja zmaga v novi sezoni regionalnega tekmovanja.

Krkaši so dokončno strli tekmece šele v zadnji tretjini tekme. Pred tem sta bili moštvi dokaj izenačeni in se nekajkrat izmenjali v vodstvu, pred zadnjo četrtino pa so si Novomeščani priigrali deset točk naskoka, takšno razliko pa so potem znali obdržati tudi do konca dvoboja. S tretjo zmago so začasno prevzeli vodstvo na lestvici.

Pri Krki sta strelsko izstopala Rok Stipčević in Radosav Spasojević, prvi je tekmo končal pri 24, drugi pa pri 17 točkah.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke:

»Prvič lahko povem, da sem zadovoljen s tekmo. Če sem pošten, sem se nekoliko bal te tekme, ki je prišla po dolgem premoru. Imeli smo pet reprezentantov, komaj smo oddelali dva treninga, odigrali tekmo s Hopsi in odšli na pot. Bal sem se tudi zaradi moštva Podgorice, ki je čvrsto, mi pa smo bili še brez Macurre, ki igra pod košem, in tu nam je pretilo predvsem prek Vujića veliko nevarnosti. A mislim, da smo se danes od tega zelo dobro obranili. Ves čas sem opozarjal, da bosta tekmo odločala skok in obramba in da tekma ne bo preveč lepa, kar se je tudi zgodilo. Po tekmah na Zlatiboru sem bil zelo nezadovoljen, tokrat smo prikazali dobro partijo in pošteno povedano, sem lahko zadovoljen.«

Krkaši imajo v 2. ABA ligi tri zmage in so še brez poraza. V sredo, 23. 11., ob 18.00 jih čaka tekma s TFT Skopjem.

Na oktobrskih prvih turnirjih v Zlatiborju sta se v slovenskem obračunu pomerila Ggd Šenčur in Helios Suns, zmagali so Domžalčani z 89:79, Krka pa je premagala Spars Ilidžo s 101:82. Šenčurjani so nato izgubili s Pelister-Bitolo s 67:71, Krka je premagala Slogo s 73:67, Helios Suns pa odpravil Široki s 94:75.

STA; M. K.

