FOTO: Davi trčil v avtobus; rezali iz pločevine

22.11.2022 | 08:45

Lešnica - Danes zjutraj ob 6.55 sta pri naselju Lešnica, občina Novo mesto, trčila osebno vozilo in avtobus. V nesreči je bila poškodovana ena oseba, ki so jo na kraju oskrbeli reševalci NMP Novo mesto in jo odpeljali v SB Novo mesto.

Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila, pomagali reševalcem pri imobilizaciji in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila.

M. K.