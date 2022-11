Nestrankarska županova lista pridobila en mandat, SDS pa enega izgubil

22.11.2022 | 13:50

Alojzij Kastelic (na sliki ob nedeljskem čakanju na volilne rezultate) bo imel 4. decembra v drugem krogu županskih volitev težko delo, Mateja Povhe je namreč v prvem dobila 49,11 odstotka glasov, sam pa le 21,88 odstotka.

Trebnje - Včeraj smo objavili novico o novi sestavi občinskega sveta v Občini Trebnje. A ob upoštevanju glasov na predčasnem glasovanju je prišlo do manjših sprememb, je sporočila tajnica občinske volilne komisije Klavdija Tahan. Stranka SDS je izgubila en mandat in jih ima zdaj tri, Nestrankarska županova lista pa je pridobila en sedež, in jih bo imela dva.

Ker sta Bogomir Mlakar in Dejan Kastelic (oba SLS) prejela enako število glasov, so na včerajšnji seji občinske volilne komisije opravili žreb, ki je bil srečnejši za Dejana Kastelica.

Sestava novega občinskega sveta:

DROT- za razvoj (8): Blaž Ovnik, Andreja Zupančič, Miha Sever, Mateja Povhe, Leon Lobe, Špela Smuk, Dean Verbič in Vanja Jakopin;

- SDS (3): Franci Ostanek, Jože Avguštinčič in Franci Kepa;

- Gibanje Svoboda (3): Franc Brane Praznik, Andreja Gorenc in mag. Gregor Kaplan;

- NSi (2): Branko Longar in Blaž Pavlin;

SLS (2): Ana Moder, Dejan Kastelic;

- Nestrankarska županova lista (2): Milan Kastelic in Marija Prosenik;

- romski svetnik: Matej Breznik.

R. N.