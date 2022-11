Vnelo se je ostrešje okoli dimnika

22.11.2022 | 18:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 8.52 se je na Rožni ulici v Kočevju na stanovanjskem objektu vnelo ostrešje in okolica dimnika. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar, odprli obloge okoli dimnika, strop in talne obloge in pogasili posamezna žarišča. Z lastnikom so se dogovorili o dokončni sanaciji. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

Trčila avto in poltovornjak

Ob 16.55 sta v naselju Gmajna, občina Krško, trčila osebno vozilo in poltovornjak. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in opravili pregled terena zaradi morebitnih izteklih motornih tekočin.

Ni bilo onesnaženja

Ob 7.58 je bila gladina reke Krke pod mostom v Dolenjem Polju, občina Dolenjske Toplice, obarvana belo-rjavo. Gasilca GRC Novo mesto sta na kraju ugotovila, da se voda peni za vejevjem in je to naravni pojav.

M. K.