Z avtom v podrto drevo na cesti - trije ranjeni; padel med sprehodom

23.11.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Zgodaj davi ob 3.56 se je pri Gorici, občina Krško osebno vozilo zaletelo v podrto drevo čez cesto. V nesreči so se tri osebe poškodovale. Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto nesreče, nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri oskrbi in prenosu poškodovanih, odklopili akumulator na vozilo in odstranili drevo. Reševalci so poškodovane prepeljali v SB Brežice.

Sinoči ob 22.45 je tudi na cesti med Sodjim Vrhom in Malinami, občina Semič, podrto drevo oviralo promet. Gasilci PGD Gradnik so ga razžagali in odstranili.

Padel in se poškodoval

Včeraj ob 14.59 se je v naselju Stična, občina Ivančna Gorica, pri padcu med sprehodom poškodoval starejši občan. Gasilci PGD Stična so mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP in nato tudi reševalcem pomagali pri prenosu do reševalnega vozila.

V bloku težave z vodo in elektriko

Minulo noč ob 1.12 so v Kočevarjevi ulici v Novem mestu Gasilci GRC Novo mesto pregledali prostore stanovanjskega bloka zaradi zamakanja vode in težav z električno napeljavo. Za dokončno odpravo težav bo poskrbel vzdrževalec objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Čistilna naprava.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD TRŠKO GORO, izvod 3. LOČNA – BILIČ;

- od 12:00 do 12:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSREČJE 1992;

- od 11:30 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRADŠKA GORA 2002.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUKOVEK, TP JEZERO, in TP VRHPEČ KAMNOLOM;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CURICA, TP DOLENJA DOBRAVA in TP RIHPOVEC.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Jesenice Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Dolenje Jesenice predvidoma med 8:30 in 11:30 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Remontni kompleks in Carinsko skladišče 2 med 7. in 11.30 uro; na območju TP Carinsko skladišče NEK med 7. in 8. uro ter med 11. in 11.30 uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pugelj, nizkonapetostno omrežje - Pošta med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Lomno, nizkonapetostno omrežje - Lomno med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Dolenja vas pri Artičah, Arnovo selo, Mrzlak 1, Mrzlak 2, Ključice in Čela med 8.30 in 10. uro. in na območjuTP Zakot 4 med 11. in 13. uro.

M. K.