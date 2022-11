FOTO: Zaporniki na Dobu s prenovljeno kuhinjo

23.11.2022 | 08:20

Foto: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Dob - V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni je včeraj potekalo simbolično odprtje prenovljenih prostorov kuhinje in jedilnice, so sporočili z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Prenova prostorov je sicer potekala med majem in avgustom, predstavljala pa je velik logistični zalogaj, so zapisali.

Objekt je bil v slabem stanju, saj od izgradnje v letu 1963 ni bilo večjih investicijskih vložkov vanj, so ob tem navedli na upravi.

Kot so pojasnili, so za nemoteno pripravo obrokov v tem času na zavodskem igrišču pripravljali obroke pod šotorom, ki je obsegal 200 kvadratnih metrov kuhinjskih prostorov, 600 kvadratnih metrov jedilnice ter dodatno začasno hladilnico površine 50 kvadratnih metrov. Slovenska vojska jim je zagotovila dve poljski kuhinji s skupno šestimi kotli, prav tako so za zagotovitev zadostnega števila obrokov uporabili dosedanjo kuhinjsko opremo. Vrednost investicije za celovito obnovo prostorov, za dobavo kuhinjske opreme in dobavo opreme jedilnice je bila 746.739,39 evra.

V kuhinji dnevno pripravijo okoli 1500 obrokov, za več kot 600 zaprtih oseb, tudi za dislocirana oddelka zavoda. "Zagotavlja se zajtrk, kosilo in večerjo. Za obsojence, ki so vključeni v delo, pa tudi malico. Obroke vsak dan pripravlja pet inštruktorjev-kuharjev in 45 obsojencev, ki so v kuhinji zaposleni na različnih delovnih mestih v okviru hišnih del: kuharji, kuharji-pomočniki, pralci, čistilci, peki, delilci," so navedli na upravi. Zelenjavo v toplem delu leta obsojenci pridelajo na zavodskem vrtu.

Odprtje sta s simboličnim prerezom traku pospremila generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen in direktor zavoda Zoran Remic.

STA; M. K.