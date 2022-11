Že tretje javno stranišče in drugo priznanje za tovrstno skrb

23.11.2022 | 10:00

Novo stranišče na stadionu Matije Gubca (Foto: MO Krško)

Podelitev priznanj za najbolj urejena stranišča (Fotografije: Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen)

Vsi prejemniki priznanj

Krško - Na območju mesta Krško so te dni namenu predali že tretje javno stranišče. Že nekaj časa sta v uporabi stranišči poleg Tržnice Videm ter v starem mestnem jedru na Cesti krških žrtev 44. Novo stranišče pa je ob severnih stopnicah stadiona Matije Gubca oziroma pred pomožnimi igrišči.

Sanitarni blog je bil zgrajen že pred leti, vendar neuporaben in zato ga je bilo potrebno celovito prenoviti. Ima tako moško kot žensko stranišče, dostopno je invalidnim osebam ter ima previjalno mizo za dojenčke. Stranišče ima talno gretje in toplo sanitarno vodo. Predvidoma bo odprto 24 ur na dan in, kot obljubljajo na občini, čiščeno redno vsak dan ter vneseno v sistem oziroma aplikacijo javnih stranišč.

Krčani so bili sicer za tovrstno skrb že drugič nagrajeni.

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je namreč tudi letos izbiralo najbolj dostopna in urejena javna stranišča v Sloveniji. Akcija je potekala v treh kategorijah, in sicer so ocenjevali stranišča v vseh 12 mestnih občinah, 88 ostalih slovenskih občinah ter na 56 bencinskih servisih. Zmagovalce v posameznih kategorijah so razglasili dan pred svetovnim dnevom stranišč, ki je bil 19. novembra.

Letošnja podelitev nagrad je potekala v Dominikanskem samostanu na Ptuju, ker je Mestna občina Ptuj v lanskem letu osvojila naslov Naj javno stranišče 2021 v kategoriji mestnih občin. Mestna občina Krško je v kategoriji mestnih občin zasedla 2. mesto. Nagrado je prevzela direktorica občinske uprave Melita Čopar.

Krčani so sicer bili lanski zmagovalci v kategoriji nemestnih občin. Ker pa je krška občina medtem postala mestna občina, je letos kandidirala v skupini mestnih občin in torej zasedla drugo mesto.

NAJBOLJŠI

Priznanje Naj javno stranišče v kategoriji mestnih občin je sicer letos prejela Mestna občina Murska Sobota, v kategoriji nemestnih občin Občina Ormož, v kategoriji bencinskih servisov pa bencinski servis Petrol Grabonoš v smeri Maribora.

NAJSLABŠI

Straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča leta 2022 je tudi letos med mestnimi občinami dobila Mestna občina Nova Gorica, čeprav so na novo postavili osem javnih stranišč. V kategoriji ostalih občin je straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča dobila Občina Lenart, med bencinskimi servisi pa bencinski servis OMV Sap v smeri Novega mesta.

M. K.

