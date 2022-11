Zaradi asfaltiranja zapora ceste Križaj-Čatež ob Savi

23.11.2022 | 09:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Zaradi asfaltiranja bo od 28. novembra do 2. decembra za promet zaprta cesta Križaj-Čatež ob Savi, so sporočili iz direkcije za infrastrukturo.

Obvoz bo v času zapore potekal po trasi Brežice-Spodnja Pohanca-Krško-Malo Mraševo-Krška vas in obratno, so pojasnili na direkciji in se uporabnikom zahvalili za razumevanje in strpnost.

Voznike prosijo, da informacije o stanju na cestah spremljajo na prometno informacijskem centru za državne ceste.

M. K.