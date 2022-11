Krško pred novim začetkom - Konec dolgoletne vladavine SLS

23.11.2022 | 11:15

Kandidat SLS Iztok Starc se ni uspel uvrstiti v drugi krog, vrsto let najmočnejša krška stranka pa je ogromno izgubila tudi v občinskem svetu. (Vir: FB SLS Krško)

Krško - V Krškem bodo novega župana dobili 4. decembra – V drugem krogu sta Dušan Šiško in Janez Kerin – Letošnje lokalne volitve so poraz za Slovensko ljudsko stranko – Izpadle so Levica, ROK in Dobra država

Za županski stolček se je v Krškem potegovalo šest kandidatov; med njimi ni bilo zdajšnjega župana Mirana Stanka, ki je občino vodil več kot deset let. V prvem krogu so volivci največ glasov namenili Dušanu Šišku (24,63 odst.) in Janezu Kerinu (19,75 odst.). Velike spremembe pa bodo tudi v občinskem svetu. Nekaj strank je izpadlo, največ mandatov je zgubila SLS, največ pa jih bo v novi sestavi imelo Gibanje Svoboda.

V Krškem so letošnje lokalne volitve, potem ko se za župansko kandidaturo ni več odločil zdajšnji dolgoletni župan Miran Stanko iz SLS, prinesle korenite spremembe. Županski kandidat vladajoče SLS Iztok Starc se ni uvrstil v drugi krog – s 17,22 odst. glasov je pristal šele na četrtem mestu. Prehitel ga je kandidat stranke Gibanje svoboda Aleš Zorko, ki je dobil 18,75 odst. glasov. Na peto mesto se je uvrstil kandidat SDS Jože Olovec; zanj je glasovalo 9,86 odst. volivcev, kandidatka Janja Starc, ki so jo predlagali obrtniki in podjetniki, pa je prejela 9,81 odst. glasov. Koga bodo omenjeni štirje kandidati podprli v drugem krogu, se do konca redakcije našega časopisa s svojimi podporniki še niso dogovorili.

Drugi krog bosta torej 4. decembra tekla Dušan Šiško in Janez Kerin. Oba sta zadovoljna z izidom v prvem krogu. Dušan Šiško je po preštetju vseh glasov dejal: »To je zmaga, zmaga zame in za mojo listo Energično za Krško. Smo majhna ekipa, delamo složno, za nami ni nobene stranke in nobenih stricev iz ozadja. Trdo smo delali že do zdaj in bomo še naprej. Pogovarjali se bomo z vsemi, odprti smo za vse.«

Tudi Janez Kerin je bil po prvem krogu z izidom zadovoljen: »Ves čas se je vedelo, da bodo izidi tesni, ker nas je šest. Malo sem razočaran nad nizko volilno udeležbo. Upam, da bomo za drugi krog prepričali še tiste volivce, ki so zdaj ostali doma, da bodo odšli na volišče, da bodo oddali svoj glas tistemu, ki jih bo najbolj prepričal. Upam, da bom to jaz.«

POLOVICA SVETNIKOV NOVIH

V občinski svet so bili izvoljeni: Gibanje svoboda (6): Almedin Ismić, Brigita Piltaver - Imperl, Aleš Zorko, Aleš Stopar, Borut Arh in Igor Jarkovič; SLS (5): Vlado Grahovac, Matej Libenšek, Boštjan Pirc, Kristina Ogorevc Račič in Janez Barbič; SDS (5): Milena Bogovič Perko, Mojca Kranjec, Jože Žabkar, Jože Olovec in Zdravko Urbanč; Lista Dušana Šiška – Energično za Krško (4): Mitja Omerzu, Matija Požeg, Dušan Šiško in Irena Virant; Lista Modra smer (4): Dejan Žnideršič, Sebastjan Komočar, Janez Kerin in Ivanka Černelič Jurečič; SD (2): Anton Petrovič in Nataša Šerbec; DeSUS (1): Silvo Krošelj; NSi (1): Aljoša Preskar; Obrtno-podjetniška lista (1): Janja Starc. Predstavnik romske skupnosti bo Dejan Brajdič.

Krški občinski svet ima 30 članov; med njimi je tudi predstavnik romske skupnosti. Na tokratnih lokalnih volitvah so se volivci odločili za spremembe, polovica svetnikov, ki so v svetniških klopeh sedeli več mandatov, tokrat ni bila izvoljena. Hud poraz je doživela največja svetniška skupina SLS, ki je imela do zdaj enajst članov, v novi sestavi jih bo imela samo pet. Med njimi ne bo niti županskega kandidata Starca niti zdajšnjega župana Stanka. Noben ni bil izvoljen. Prav tako v novem občinskem svetu ne bo podžupanje Ane Somrak in še nekaterih vidnih članov SLS: Jožeta Slivška, Jožice Mikulanc, evropskega poslanca Franca Bogoviča. Vsi drugi županski kandidati – Šiško, Kerin, Olovec in Janja Starc – so kandidirali tudi za občinski svet in bili izvoljeni.

V novi sestavi občinskega sveta bo šest članov nove stranke Gibanje Svoboda, po pet mandatov sta dobili SLS in SDS, ki jih ima toliko tudi zdaj, Šiškova lista Energično za Krško je dobila štiri mandate, Kerinova Modra smer prav tako štiri, SD je dobila dva mandata, po enega pa DeSUS, Nova Slovenija (NSi) in Obrtno-podjetniška lista.

Iz krškega občinskega sveta so izpadle kar tri stranke, in sicer Levica in z njo Aleš Suša, ROK (stranka za Razvoj občin in krajev) ter Dobra država. V občinski svet se ni uvrstila niti nestrankarska Ljudska lista Krško, katere nosilec je bil Aleš Zajc (v dozdajšnji sestavi je kandidiral na listi SMC). V nov občinski svet tudi ni bil izvoljen Vlado Bezjak, ki je bil v dozdajšnji sestavi svetnik DeSUS-a. Na listi Gibanje Svoboda nista bili izvoljeni poslanka Tamara Vonta in Tajana Dvoršek (do zdaj svetnica SMC). Svetnik pa ostaja Silvo Krošelj, ki je do zdaj kandidiral na listi SD, v novem občinskem svetu pa bo zastopal stranko upokojencev DeSUS.

Jelica Koršič