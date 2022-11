Županja z močno listo

23.11.2022 | 10:40

Polona Kambič je nov mandat osvojila kot edina županska kandidatka v Občini Semič. (Foto: arhiv DL)

Semič - Ko je prejšnji petek Polona Kambič zaklenila vrata županske sobe v stavbi na semiškem trgu, je potihoma dejala, da ta prostor zapušča stara županja, v ponedeljek pa bo skozi vrata stopila nova. »Željo po četrtem mandatu sem imela od poletja, ko je kazalo, da bom imela protikandidata, ki pa se je kasneje umaknil,« pravi.

Kot edini županski kandidatki ji je ostalo več časa za obisk vaških skupnosti, v katerih je predstavljala programska izhodišča in kandidate svojega Gibanja Zdrava družba, ki bo imelo v novem 13-članskem občinskem svetu štiri mandate (Rudi Kofalt, Katarina Plut, Mirko Golobič in Špela Pašič). Po dva so osvojili NSi (Urška Jakofčič, Jernej Banovec), SLS (Andrej Ogulin, Alojz Simonič) in SD (Toni Jelenič, Robi Jakša), po enega pa SDS (Zvonimir Juran) in SNS (Mladen Kamenšek).

Trinajsti član bo romski svetnik. Ker pa kandidata za to mesto ni bilo, bodo volitve 15. januarja.

