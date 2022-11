Metlika ima spet županjo - Zmaguje že od prvega razreda

Martina Legan Janžekovič z družino (Foto: M. G.)

Metlika - Martini Legan Janžekovič ljudstvo zaupalo štiriletno vodenje občine – Darko Zevnik takoj čestital naslednici – Lista za razvoj in povezovanje pridobila tudi največ svetnikov, štiri – Dvanajstkrat je šla na volitve

Dobro uro pred zaprtjem volišč se je v lepo urejenem večnamenskem prostoru nekdanje šole na Radovici začelo zbirati mlado in staro. Ob velikem zaslonu, živi glasbi, obloženih mizah in žlahtni kapljici najnovejšega letnika so v živo spremljali štetje glasov in vse očitnejšo podporo županski kandidatki, sovaščanki Martini Legan Janžekovič, ki je, tak je bil vtis, zmago sicer potihoma pričakovala, a jo je razglasila šele po tem, ko ji je v sporočilu čestital protikandidat in zdajšnji župan Darko Zevnik.

Na koncu je Martina Legan Janžekovič zbrala 62,18 odst., Darko Zevnik 34,80 odst., Vanja Vlah (1,93 odst.) in Aleksandar Polšak (1,09 odst.) pa nista igrala vidnejše vloge.

»Metliški volivci so se odločili za spremembe, ki smo jih mi zadnji mesec goreče napovedovali na srečanjih z njimi. Široka podpora na volilno nedeljo je vsekakor dobra popotnica za čas in izzive, ki so pred nami. Napovedujem trdo, zavzeto in odgovorno delo vseh zaposlenih v občinski upravi, s ciljem popeljati skupnost na tako želeno pot razvoja,« je bil prvi odziv nove županje.

V občinski svet so bili izvoljeni: Lista za povezovanje in razvoj (4) – Martina Legan Janžekovič, Martin Pečarič, Mojca Mežnaršič in Andrej Škof; Mladi za Metliko (3) – Nika Mežnaršič, Izidor Vraničar in Nika Brdar; SD (3) – Darko Zevnik, Elizabeta Prus in Bojan Krajačič; Gibanje Svoboda (2) – Anica Kopinič in Anton Gerkšič; Glas Neodvisnih (2) – Sašo Jeršin in Ana Logar; SDS (2) – Igor Vajda in Andreja Draginc; samostojni kandidat Milan Vidović; NSi (1) – Alojz Malenšek. Romski svetnik bo Marjan Tudija.

Prvi korak po prevzemu funkcije bo individualni sestanek z zaposlenimi v občinski upravi, nato z gospodarstveniki, za njimi pa še s predsedniki krajevnih skupnosti in mestne skupnosti Metlika. »Želimo narediti odločen preboj na vseh področjih, pri čemer o infrastrukturnih projektih govorimo z veliko začetnico. S tem je povezana tudi nujna ustanovitev projektne pisarne in še kaj,« napoveduje bodoča županja. V občinskem svetu pričakuje široko programsko koalicijo, s čim manj ali skoraj nič »visoke« politike.

Županska tekma ni bila prva, iz katere je izšla kot zmagovalka. »To so moje 12. zaporedne volitve brez poraza. Izbrana sem bila za predsednico prvega razreda in predsednico osnovne šole, predsednico srednje šole, predstavnico Biotehnične fakultete v študentskem parlamentu, predstavnico Kmetijsko-gozdarske zbornice, štirikrat za občinsko svetnico in imenovana za podžupanjo,« je ponosno naštela vse svoje zmage in izrazila upanje, da se bo, ko bo prišel čas, dostojanstveno umaknila brez poraza.

Zdajšnja vodja vinogradništva v KZ Metlika – v občinskem svetu jo bo nadomestila Mojca Šuklje – bo poklicna županja, ob izvolitvi pa se je še posebej zahvalila županu Darku Zevniku, ki ji je dal možnost, da opravlja funkcijo podžupanje, pa tudi za pošten in korekten predvolilni boj. Poleg svoje družine je najbolj hvaležna ekipi, ki jo je javno izpostavila, še posebno Antonu Nemaniču, in vsem občanom – udeležba je bila 51,25-odstotna –, ki so šli na volitve.

