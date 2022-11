Cesto prek Gorjancev lahko razbremeni le tretja razvojna os; kdaj začetek gradnje?

23.11.2022 | 13:30

Okrogla miza Tretja razvojna os - Kdaj bodo Gorjanci razbremenjeni 300 tovornjakov dnevno (Foto: Rasto Božič/STA)

Novo mesto - Cesto Novo mesto-Metlika prek Gorjancev, ki jo dnevno prevozi vsaj 300 težkih tovornjakov, lahko razbremeni le tretja razvojna os, so bili enotni govorci na torkovem pogovoru o tem projektu v Novem mestu. Južni krak ceste naj bi začeli graditi po prejetju gradbenega dovoljenja, ki ga Dars pričakuje predvidoma v začetku prihodnjega leta.

Gradbeno dovoljenje za nadaljevanje projekta gradnje dolenjsko-belokranjskega oz. južnega kraka tretje razvojne osi v Novem mestu, zaustavljenega zaradi administrativnih napak in posledične pritožbe novomeške civilne iniciative, po besedah vodje projekta z DRI Lidije Kegljevič Zagorc "zelo realno" pričakujejo v začetku prihodnjega leta. Z gradnjo pa morajo počakati še na njegovo pravnomočnost.

S pravnomočnostjo bodo odpravljene vse ovire in bo Dars lahko začel drugo fazo izvajalskega razpisa. Ko bo ta končan, pa še gradnjo. To se naj bi verjetno zgodilo spomladi prihodnje leto, je napovedala. Gradnjo prve in druge novomeške etape so skupno ocenili na 108 milijonov evrov, Dars pa namerava ta strošek pokriti z lastnim denarjem in s posojili v okviru poroštvenega zakona, je pojasnila.

Glede izvedbenih rokov je Kegljevič Zagorčeva navedla, da naj bi gradnja prve in druge novomeške etape ceste tretje razvojne osi predvidoma trajala 48 mesecev oz. štiri leta. S tretjo oz. z belokranjsko etapo pa naj ne bi čakali novomeških gradbenih etap, saj DRI "aktivno nadaljuje projektiranje tako tretje kot četrte etape". Izdelujejo tudi projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in hkrati projektno dokumentacijo za izvedbo.

Vlogo za gradbeno dovoljenje za tretjo gradbeno etapo nameravajo vložiti predvidoma v začetku prihodnjega leta. Nato bodo sledili še vsi drugi postopki z izdajanjem gradbenega dovoljenja in s presojo vplivov na okolje. Verjetno pa se bodo tudi na drugi strani Gorjancev srečevali z "raznimi deležniki" oz. z nevladnimi organizacijami, s civilnimi iniciativami in strankami v postopku.

Kegljevič Zagorčeva sicer pri civilnih iniciativah pogreša konstruktivnost in sodelovanje takrat, ko je za to čas oz. ko se zadeva projektira. Njihovo vključevanje, da se upoštevajo vsi vidiki lokalnega okolja, pa pozdravlja.

Na okrogli mizi so sodelovali tudi direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš, direktorica podjetja Adria Dom Marta Kelvišar in izvršna direktorica metliške Beti Maja Čibej.

Kordiš je navedel, da omenjeno gorjansko cesto, katere problema sta tudi slaba preglednost in malo priložnosti za prehitevanje, ob številnih osebnih vozilih dnevno prevozi vsaj 750 tovornih vozil, od teh vsaj 300 težjih od 7,5 tone.

To število in število delovnih dnevnih migracij prek Gorjancev pa se naj bi z rastjo regijskega gospodarstva še zvišalo, je opozoril, in dodal, da ob že zgrajeni cesti tretje razvojne osi v prihodnjem desetletju stavijo tudi na posodobitev železniške proge Ljubljana-Metlika.

Kelvišarjeva in Čibejeva pa sta opisali osnovne težave, ki jih imajo podjetja, ki jih vodita, pri prevozu svojih izdelkov prek Gorjancev.

Okroglo mizo Tretja razvojna os - Kdaj bodo Gorjanci razbremenjeni 300 tovornjakov dnevno, so pripravili v okviru Razvojnega foruma Dolenjske in Bele krajine časnika Finance oz. Akademije Finance.

STA; M. K.