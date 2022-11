Odvzela prednost avtobusu

23.11.2022 | 12:00

Včerajšnji trk (Foto: arhiv DL; M. Ž.)

O prometni nesreči, trčenju osebnega avta in avtobusa v križišču za Lešnico, smo že poročali, s Policijske uprave Novo mesto danes pojasjujejo, da je po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov za nesrečo odgovorna 33-letna voznica osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzela prednost vozniku avtobusa. Voznica je trčila v avtobus in v avtomobil 53-letnega voznika. V času nesreče v avtobusu ni bilo potnikov, lažje poškodovano povzročiteljico pa so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov ji bodo policisti izdali plačilni nalog.

Kradli na Kuzarjevem Kalu

Na območju Kuzarjevega Kala je med 21. 11. in 22. 11. nekdo iz štirih delovnih strojev ukradel okoli 450 litrov goriva in akumulator. Lastnika ocenjuje, da je oškodovan za 2000 evrov.

Migranti

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu odkrili štiri državljane Indije, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Loče, Rigonce, Obrežje) izsledili in prijeli 18 državljanov Indije, 16 državljanov Sirije, 15 državljanov Rusije, devet državljanov Pakistana, pet državljanov Bangladeša, štiri državljane Maroka, tri državljane Kube in državljane Iraka in na območju PP Sevnica (Blanca) 11 državljanov Indije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu posredovali v 59. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 174 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in osem nesreč z gmtono škodo. V Krškem so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.