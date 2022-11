Umor mame šestih otrok: Gashi priznava pretep partnerke, a naj je ne bi skušal ubiti

23.11.2022 | 14:00

Muhabi Gashi na krškem sodišču (Foto: J. Koršič)

Amanda Černe v Tedniku TV SLO 2017

Hiša zločina

Fotografije: arhiv DL; P. P.

Krško - Na Okrožnem sodišču v Krškem je danes stekla glavna obravnava v sojenju Muhabiju Gashiju, ki mu obtožnica očita umor partnerke Amanda Černe, s katero sta imela šest otrok. V zagovoru je priznal, da je ženo usodnega 1. februarja letos pretepel, a zagotovil, da je ni nameraval ubiti.

47-letni Gashi je danes povedal, da sta s partnerko, s katero sta bila skupaj več kot dvajset let, imela določene težave. Med drugim je do nesoglasij med njima prihajalo, ker mu ni želela povedati za nadlegovanja, ki naj bi jih bila deležna s strani sosedov. Tudi usodnega dne naj bi mu to zamolčala, zaradi česar je bil na njo jezen. Med pogovorom naj bi jo večkrat brcnil in udaril s topim predmetom, zaradi česar je pozneje umrla. Med dogodkom otroci naj ne bi bili v istem prostoru, je pa pozneje najstarejšega sina poslal v kopalnico, pogledat, kako je z mamo. Ker ni več dihala, sta jo skušala oživljati, a neuspešno.

Dolgoletno nasilje - a nasilni naj bi bili sosedje!

Med današnjim zagovorom je Gashi povedal, da do žene ni bil nasilen, vsaj ne do te mere, kot je bil usodnega dne, a je izvedenec pri njej odkril več poškodb in zlomov, starejših od pol leta in mlajših od pet let. Slednje je Gashi danes pojasnjeval s tem, da naj bi bili do partnerke nasilni sosedje. Povedal je še, da nikoli ni bil nasilen do otrok in da je edino, kar si želi, da bi lahko imel stike z njimi.

Na sodišču je danes pričal policist, ki je Gashija sprejel, ko je ta nekaj ur po dogodku s šestimi otroki prišel na policijsko postajo Sevnica in prijavil umor žene. Pričala je tudi socialna delavka iz sevniške enote posavskega centra za socialno delo. Povedala je, da je lani družino na Razboru pri Sevnici, v zaselku Lisce, kjer si je uredila hišo, mesečno obiskovala. Družina je delovala povezano, dom je bil vedno urejen, otroci so sodelovali in se igrali, je povedala.

Brez stikov

Trenutno otroci po sklepu višjega sodišča z očetom, ki je v priporu, nimajo stikov, čeprav si jih ta zelo želi, kar je poudaril tudi danes. Štirje otroci so v rejniških družinah (po dva skupaj), eden je v mladinskem centru, eden pa v vzgojnem zavodu, vseh šest pa je vključenih v intenzivno psihoterapevtsko obravnavo.

Gashi je danes predlagal, da bi na naslednjih narokih zaslišali tri izmed otrok, a se je po vprašanju sodnice Cvetke Ogorevc Sotelšek, ali meni, da je to res nujno, premislil, rekoč, da jim ne želi povzročali še dodatnih travm.

Naslednji narok bo 11. januarja, ko bodo predvidoma zaslišali izvedenca patologije in psihiatrije.

STA; M. K.