Kdo je prijavil kriminalista?

23.11.2022 | 18:00

Ljubljana - Na nadaljevanju sojenja četverici, ki ji tožilstvo v primeru smrti Stanislava Knafla očita povzročitev hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, je obramba uspela z zahtevo za nov dokazni predlog. Sodišče bo ugotavljalo, kdo je podal prijavo zaradi zlorabe položaja zoper enega od kriminalistov, ki so sodelovali pri lanskem zaslišanju četverice.

Knafel je umrl po tistem, ko so ga 18. marca lani v gozdu pri Zgornjih Duplicah na Dolenjskem zvezali in brutalno pretepli. Šele naslednji dan ga je v gozdu, kjer je tudi živel, našel njegov prijatelj, ki je poklical pomoč in policijo, a Knafla niso mogli rešiti. Na zatožni klopi so se znašli Marjan Brajdič, Mihael Grm, Marjan Grm in Marko Belcl, ki jih je obtožnica sprva bremenila umora 77-letnega Knafla, nedavno pa je tožilstvo obtožnico prekvalificiralo. Po novem četverici očita kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, za katero je predpisana tudi milejša kazen.

V ospredju današnje obravnave pa je bilo znova vprašanje, ali so bili policisti med lanskim zaslišanjem psihično in fizično nasilni do nekaterih obtoženih. To sta namreč na eni od aprilskih obravnav izpovedala obtožena Marjan Grm in Marko Belcl, Grm pa je to podkrepil tudi z izjavo, da je bil od policistov deležen več udarcev z glavo ob steno.

Dušan Mikolčevič, eden od kriminalistov, ki so sodelovali pri lanskem zaslišanju obtoženih, je trditve obtoženih o nasilju policistov v začetku septembra izpodbil, vendar je omenjeno vprašanje na današnjem sojenju ponovno postalo aktualno. Obramba je v spisu namreč našla prijavo zoper Mikolčeviča zaradi suma storitve kaznivega dejanja po 266. členu kazenskega zakonika na škodo obtoženega Marjana Grma. Omenjeni člen govori o tem, da se uradna oseba, ki pri opravljanju službe z zlorabo svojega uradnega položaja ali uradnih pravic s kom grdo ravna, ga žali, ga lahko telesno poškoduje ali sploh ravna z njim tako, da prizadene njegovo človeško dostojanstvo, kaznuje z zaporom do treh let.

Obramba in obtoženi trdijo, da prijave zoper Mikolčeviča niso podali, zato predlagajo sodišču, da na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT) opravi poizvedbo, kdo jo je podal in kakšna je usoda omenjenega postopka.

Sodnica Maja Povhe je predlogu obrambe za poizvedbo na SDT ugodila, ne pa tudi njenemu predlogu za ponovno zaslišanje sodne izvedenke Marjete Kladnik Jene. Ta predlog je obramba med drugim utemeljila s tem, da je tožilstvo modificirano obtožnico dopolnilo tudi z opisom dodatnih poškodb, ki so bile prizadejane Knaflu.

Naslednja obravnava bo 9. decembra.

STA; M. K.