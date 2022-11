Terpsihora - tri dekade plesa ob Krki

24.11.2022 | 09:40

Plesno društvo Terpsihora so predstavile vodja območne enote JSKD Klavdija Kotar, predsednica Andreja Hvalec Žitnik, Andreja Kopač, mentorica Lucija Bahovec in članica vodstva društva Barbara Ban Turk. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Plesno društvo Novo mesto Terpsihora Dance Company je leta 1992 nastalo z združitvijo plesnih skupin Teora in Terpsihora. Letos praznuje tridesetletnico, osrednji dogodek proslave pa bo predstava plesna pravljica Snežna kraljica v Kulturnem centru Janeza Trdine, v kateri bo nastopilo skoraj sto plesalcev.

Kot je na predstavitvi proslave tridesetletnice delovanja društva povedala publicistka, dramaturginja in profesorica dr. Andreja Kopač, se je takrat zdelo, kot da celotno Novo mesto pleše. Andreja Kopač je bila takrat še otrok in je v Terpsihori delala svoje prve plesne korake. »Poleg vsega znanja, ki sem ga dobila v Terpsihori, sem tu kot mlad človek dobila tudi priložnost za ustvarjanje lastnih kreacij. V Terpsihori je mlad človek dobil priložnost narediti tudi svojo avtorsko predstavo, kar v današnjem času mladi ljudje zelo težko dobijo.«

Tistega časa se dobro spomni tudi dolgoletna predsednica Terpsihore Andreja Hvalec Žitnik, ki je bila tudi med ustanovitelji društva, iz katerega je izšlo kar nekaj tudi v mednarodnem merilu uveljavljenih plesalcev, koreografov in plesnih pedagogov, med drugim tudi Prešernova nagrajenca Rosana Hribar in Gregor Luštek pa Jana Menger in Sabina Schwenner.

»Že na začetku smo se posvetili otrokom in mladim pa tudi odraslim in jih seznanjali z različnimi plesnimi tehnikami ter jim pomagali razvijati motoriko, orientacijo v prostoru ter občutek za ritem in glasbo. Naš plesni program zajema redni izobraževalni program iz baleta in sodobnega plesa, pripravo in izvedbo plesnih projektov, samostojnih plesnih predstav ter organizacijo seminarjev in delavnic. Nastopamo na različnih prireditvah, se udeležujemo območnih revij, s posameznimi plesnimi miniaturami pa se uvrščamo na državne plesne revije.«

V treh desetletjih je s Terpsihoro daljši ali krajši čas sodelovalo več kot petdeset mentorjev, domačih in tujih, gostili so tudi številne priznane domače in tuje plesne pedagoge. Danes v Terpsihori delujejo baletna ustvarjalna pripravnica, štiri baletne skupine za otroke in mlade, baletna skupina za odrasle in skupina sodobnega plesa, v svojem programu imajo tudi jazz balet, flamenko in swing, v preteklosti pa so se ukvarjali med drugim tudi s hiphopom, z aerobiko, akrobatiko in akrobatskim rokenrolom.

Osrednja prireditev ob tridesetletnici društva bo v petek, 2. decembra, ob 18. uri predstava Snežna kraljica, narejena po istoimenski pravljici Hansa Christiana Andersena, v kateri bo nastopilo kar 95 plesalcev iz vseh skupin društva, idejno zasnovo in režijo zanjo pa sta prispevali Nina Pavlin in Lucija Bahovec.

I. Vidmar