Dva s ceste, dva poškodovana

24.11.2022 | 07:00

Včeraj ob 7.20 je na cesti Črnomelj - Tribuče osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so eno osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto

Ob 23.41 je v naselju Breg, občina Sevnica, osebno vozilo zapeljalo z vozišča na travnato pobočje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, s tehničnim posegom rešili iz vozila poškodovano osebo, nudili pomoč reševalcem NMP in izvlekli vozilo nazaj na vozišče. Poškodovanega so odpeljali v SB Brežice.

Pirotehniki na delu

Ob 14.06 so v Kaplji vasi, občina Sevnica, pirotehniki na kraju varno uničili minometno mino, cal. 45 mm italijanske izdelave in vžigalnik protipehotne odskočne mine nemške izdelave, obije ostanek iz II. svetovne vojne.

Z gasilci do onemoglega

Ob 16.56 so v Koblarjih, občina Kočevje, gasilci PGD Stara Cerkev in Kočevje s tehničnim posegom odprli vrata hiše, v kateri se je nahajala onemogla oseba. Reševalcem NMP Kočevje so nudili pomoč pri prenosu do reševalnega vozila.

Gorel zabojnik za papir

Ob 16.46 je na Ljubljanski cesti v Kočevju gorelo v zabojniku za papir. Gasilci PGD Kočevje so pogasili gorečo vsebino zabojnika. Zabojnik je uničen.

Motena dobava vode

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica, območje Ribniki zgornji del, da bo motena dobava vode danes med 8. in 12. uro.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI, na izvodu MLEKARNA, DOLENJCI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 1, izvod 7. RAGOVSKA 14;

- od 8:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ2, izvod 4. IVANJA VAS;

- od 10:30 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIPNIK, TP AREMBERG in TP SKROVNICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Vrhnje, Slogonsko, Jereslavec, Rakovec, Kapele in Slogonsko mlekarna med 11. in 13.30 uro, na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Svrževo, Požarče in Breško med 8. in 13. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Selce, nizkonapetostno omrežje – Handija med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Nova gora, nizkonapetostno omrežje – Veliki trn med 8. in 12. uro.

